Il Tesla Cybertruck è vulnerabile alla...ruggine

Il Cybertruck di Tesla, noto per la sua carrozzeria in acciaio inossidabile pubblicizzata come immune alla ruggine, ha mostrato segni di corrosione dopo l'uso di adesivi magnetici. Un utente del forum CybertruckOwnersClub.com ha riportato questo problema inaspettato sul suo veicolo elettrico.

Questa scoperta mette in discussione una delle caratteristiche distintive del Cybertruck, presentato da Elon Musk come un veicolo resistente alla corrosione. L'incidente ricorda il famoso episodio durante la presentazione del pick-up, quando i vetri "antiproiettile" si ruppero inaspettatamente. L'utente del forum, noto come Cybertooth, ha spiegato di aver applicato adesivi magnetici sul suo Cybertruck per personalizzarlo. Dopo averli rimossi per lavare il veicolo, ha notato evidenti segni di corrosione. "Un tuffo al cuore", ha commentato l'utente, descrivendo la sua reazione.

Cybertooth ha tentato di pulire le macchie con prodotti specifici, ma alcune aree persistono: "sono rimasti un paio di piccole macchie bianche che hanno una consistenza leggermente ruvida". L'utente sta considerando l'uso di una lucidatrice a batteria per rimuovere completamente i segni. La corrosione sul Cybertruck sembra verificarsi solo in condizioni specifiche. È necessaria la presenza di umidità intrappolata sotto il magnete e un contatto prolungato tra metallo e metallo per diverse settimane. L'uso di magneti con uno strato protettivo di vinile sembra prevenire il problema.

Questo episodio solleva comunque dei dubbi sulla resistenza alla corrosione del Cybertruck, mettendo in discussione una delle sue caratteristiche più pubblicizzate. La situazione richiede ulteriori indagini per determinare l'estensione del problema e possibili soluzioni a lungo termine.

Il Cybertruck di Tesla, il futuristico pick-up elettrico dall'aspetto inconfondibile, ha catturato l'attenzione del pubblico non solo per il suo design audace, ma anche per le sue presunte caratteristiche di resistenza. Tuttavia, l'uso dell'acciaio inossidabile nelle automobili non è una novità assoluta. La famosa DeLorean DMC-12, resa iconica dal film "Ritorno al Futuro", vantava una carrozzeria in acciaio inossidabile spazzolato. Anche questa auto non era immune ai problemi di manutenzione e corrosione nel lungo periodo. L'innovazione tecnologica, per quanto avanzata, spesso necessita di periodi di prova e adattamento nel mondo reale. Il Cybertruck, con il suo design rivoluzionario e le sue promesse audaci, si trova ora di fronte a questa realtà, un passaggio cruciale nel suo percorso verso la maturità tecnologica e commerciale.