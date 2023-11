Il vaticano è il primo stato ad avere solo auto elettriche

Il Black Friday sta arrivando, non perderti le migliori offerte scelte dalla nostra redazione!

La Città-Stato sta procedendo gradualmente alla sostituzione dei veicoli esistenti con nuovi modelli elettrici, in seguito all'acquisto di due esemplari di Volkswagen ID.3 Pro Performance. All'inizio del 2024, si prevede l'arrivo di altri 40 veicoli elettrici Volkswagen, tra cui gli ID.3, 4 e 5, nell'ambito della strategia di decarbonizzazione adottata dal Vaticano.

A questi si aggiungeranno ulteriori veicoli a zero emissioni provenienti dall'intero Gruppo Volkswagen, che saranno progressivamente integrati fino a completare la sostituzione dell'intera flotta entro il 2030. Attualmente non sono disponibili dettagli riguardo all'inclusione delle "papamobili" nelle sostituzioni, ma i nuovi veicoli sono conformi al piano statale di "Conversione Ecologica 2030", mirante a ridurre l'impronta di CO2 della flotta veicolare.

Nonostante si tratti di un'ottima notizia, precisiamo che non è la prima volta che la Città del Vaticano pensa all'elettrico; già nel 2021, infatti, grazie ad un accordo con Fisker è stata adottata una Ocean nel ruolo di papamobile.

Durante la cerimonia di consegna dei veicoli, Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen Passenger Cars, ha dichiarato: "L'elettrificazione delle flotte sta assumendo un ruolo sempre più centrale in tutto il mondo. Il fatto che tra i nostri clienti vi siano ora anche i dipendenti del Vaticano rappresenta un grande traguardo e un onore per il nostro marchio, evidenziando l'attrattiva dei nostri modelli completamente elettrici ID."

Christian Dahlheim, CEO di Volkswagen Financial Services AG, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di sostenere il Vaticano in questo progetto cruciale. Questo rappresenta qualcosa di molto speciale per noi e dimostra la nostra assoluta competitività nelle soluzioni di mobilità".