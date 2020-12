Il vostro sogno è diventare uno 007? Con 3 milioni potreste riuscirci

L’Aston Martin DB5 reincarna una delle auto più famose del grande schermo grazie alle avventure a fianco di James Bond nella serie di film dedicati all’Agente Segreto 007. Una vettura comparsa per la prima volta in Goldfinger, nel 1964, sembra essere pronta a tornare a dar spettacolo nel nuovo film “No Time To Die”, in arrivo nel corso del prossimo anno.

La DB5 prodotta dal 1963 sino al 1965 torna quindi in produzione in collaborazione con EON Productions, in appena 25 unità, rinominate come Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation. Non si tratta di una semplice operazione nostalgia suggerita da Aston Martin per far innamorare nuovamente qualche benestante appassionato, tutte le auto prodotte avranno i medesimi gadget ed accessori presenti sulla DB5 originale di James Bond.

Annunciata un paio di anni fa, la vettura inglese è già disponibile all’acquisto in sole 5 unità che sono state mostrate all’interno di un inedito video. Nonostante l’Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation rappresenti una vettura stradale da utilizzare regolarmente sulle strade delle nostre città, il produttore ha integrato una serie di funzionalità sceniche che caratterizzano ulteriormente questo storico ed iconico veicolo.

I fortunati acquirenti potranno sfoggiare dalle finte mitragliatrici anteriori, inserite sotto i gli indicatori di direzione anteriori, sino allo scudo antiproiettile retrattile posteriore, passando dai coprimozzi affilati, targhe intercambiabili e ugelli per spargere olio. Anche internamente sono previste importanti modifiche ereditate direttamente dai celebri film, come ad esempio un finto radar e leve dedicate ad azionare i numerosi gadget.

Sotto il cofano pulsa il tanto rinomato sei cilindri in linea aspirato di 4,0 litri di cilindrata con 3 carburatori capaci di erogare, secondo il produttore inglese, circa 290 CV (213 kW). La vettura utilizza un cambio manuale a cinque velocità ZF in abbinamento alla trazione posteriore. Disponibile esclusivamente nel classico colore argento metallizzato (Silver Birch), i primi cinque esemplari saranno consegnati ad altrettanti fortunati appassionati in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.

Prezzo? 2,7 milioni di sterline (circa 3 milioni di euro) più tasse: una cifra decisamente più contenuta degli oltre 6 milioni di dollari battuti all’asta lo scorso anno per un esemplare autentico messo in vendita da RM Sotheby’s a Pebble Beach.