In Norvegia 9 auto su 10 vendute nel 2024 sono EV

L'89% delle nuove auto vendute in Norvegia nel 2024 è rappresentato da elettriche, secondo un rapporto del Road Traffic Information Council. Su 128.691 immatricolazioni totali, 114.400 sono state di veicoli a batteria.

Questo dato avvicina la Norvegia all'obiettivo di porre fine alle vendite di auto con motore termico entro il 2025. Il Consiglio norvegese per le informazioni sul traffico stradale (OFV) ha dichiarato: "manca solo il 10% per raggiungere l'obiettivo del 2025". Ad agosto 2024, la percentuale di nuove auto elettriche aveva già toccato il 94%, stabilendo un record mondiale.

Le auto elettriche vengono vendute a un ritmo di circa 10.000 unità al mese, contro le 1.200 di quelle a benzina. Questo trend sta rapidamente cambiando la composizione del parco circolante norvegese. I veicoli diesel rappresentano ancora circa il 35% delle auto in circolazione, con circa 1 milione di unità. Tuttavia, il consumo di gasolio è in forte calo, segno che questi veicoli vengono utilizzati sempre meno.

Resta da vedere se l'esperienza norvegese rappresenterà un modello per gli altri paesi europei o rimarrà un caso isolato, frutto di condizioni particolarmente favorevoli. La transizione verso la mobilità elettrica in Norvegia continua comunque a procedere a ritmi serrati, ponendo il paese all'avanguardia mondiale in questo settore.