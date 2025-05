La Formentor e-HYBRID 204 CV incarna il DNA sportivo di Cupra in un crossover di medie dimensioni dotato di motorizzazione ibrida plug-in. Con 204 CV complessivi e cambio a doppia frizione, abbina prestazioni brillanti a una guida efficiente in ambito urbano. Il design aggressivo, caratterizzato da linee scolpite e da un frontale dal taglio deciso, si accompagna a cerchi di grande diametro e a dettagli in fibra di carbonio nella versione più accessoriata. All’interno, l’abitacolo offre sedili sportivi, strumentazione digitale configurabile e un sistema di infotainment di ultima generazione connesso in cloud.

La Formentor e-HYBRID 204 CV DSG è proposta in promozione a 38.218,95 € «chiavi in mano» (IPT esclusa). L’offerta prevede zero anticipo grazie al contributo del concessionario e un finanziamento di 38.578,95 € calcolato su 35 mesi. Il TAN fisso applicato è pari al 5,95% e il TAEG al 6,75%. Le spese di istruttoria pratica, per un importo di 360 €, sono già incluse nell’importo totale del credito.

Rata mensile, interessi e costi accessori

La rata mensile è di 395 € e comprende una quota di interessi complessivi pari a 6.212,72 €. A questa somma si aggiungono 3,25 € per ogni incasso rata, mentre l’invio di comunicazioni periodiche non comporta alcun onere (1 € all’anno solo su richiesta cartacea). L’imposta sostitutiva di bollo, pari a 96,44 €, viene addebitata all’inizio del piano.

La somma complessiva che la cliente dovrà rimborsare ammonta a 45.008,11 €, comprensiva di capitale, interessi, spese di istruttoria e oneri di gestione. Grazie ad una soluzione programmata e trasparente, è possibile pianificare con precisione l’impegno economico mensile e valutare fin da subito la fattibilità del progetto di acquisto.

Valore Futuro Garantito e clausola chilometrica

Al termine del piano finanziario, la rata finale residua, o Valore Futuro Garantito, corrisponde a 30.966,67 €. Il contratto include un chilometraggio massimo di 30.000 km; in caso di superamento, l’eccedenza viene addebitata a 0,07 € per chilometro. Questa formula assicura la tutela del valore residuo della vettura e consente di programmare con rigore i propri spostamenti.

L’offerta è riservata a clienti privati, valida fino al 31 maggio 2025, ed è subordinata all’approvazione di Volkswagen Financial Services. Tutte le informazioni europee di base sul credito al consumo e i fogli informativi possono essere consultati presso i concessionari Cupra aderenti. La Formentor e-HYBRID si presenta così come una soluzione capace di coniugare prestazioni, tecnologia ibrida e un piano di finanziamento trasparente e flessibile.