Indycar Autonomous Challenge è il campionato di monoposto Indy con guida completamente autonoma; nate ufficialmente nell’ottobre del 2021 all’Indianapolis Motor Speedway, le gare di IAC hanno riscosso sempre più successo fino ad arrivare a debuttare anche al prossimo appuntamento di Milano Monza Motor Show 2023 che si terrà a giugno.

IAC punta a stimolare lo sviluppo di veicoli con guida autonoma e ogni team, universitario, ha la possibilità di testare le nuove tecnologie in ambienti di simulazione e cloud computing, così da dimostrare la maturità dei propri algoritmi. Le monoposto devono essere in grado di sfrecciare fino a 290 km/h, avere accelerazioni e decelerazioni elevate, essere affidabili e soprattutto comprendere l’ambiente circostante per effettuare sorpassi sicuri e precisi.

Credit: Indy Autonomous Challenge

Come funziona la gara

Le gare di Indycar Autonomous Challenge sono diverse da quelle di qualsiasi altro campionato e, per certi versi, anche meno entusiasmanti da vedere in TV (almeno per il momento). Le monoposto non scendono in pista tutte insieme, ma a coppie, e si sfidano in una serie di sorpassi con difficoltà crescente. L’auto lepre, leader, deve seguire un determinato passo (a velocità fissa) mentre chi la segue ha diritto ad una sopra di “turbo” per completare il sorpasso. A disposizione dei team due giri per compiere la manovra, in caso contrario la vittoria va a chi non si è fatto superare.

Qualora il sorpasso vada in porto, si prosegue incrementando la difficoltà e la velocità fino a quando uno dei due team compie un errore. Per dare una misura, i sorpassi possono avvenire anche a velocità estremamente sostenute come 290 km/h.

Con una configurazione delle gare di questo tipo non è difficile immaginare quanto possano lunghi e dilatati i tempi tra le varie sessioni e, di conseguenza, rendere questo sport motoristico ancora poco avvincente per il grande pubblico. Sono sempre gare di monoposto, ma il focus qui è ricercare la prima postazione in termini assoluti.

Come sono le monoposto

A differenza di quanto si potrebbe pensare, le monoposto di Indycar Autonomous Challenge non sono elettriche come quelle che gareggiano nella Formula E ma utilizzano un propulsore endotermico. Esteticamente assomigliano quasi al 100% ad una monoposto da Formula, con l’unica eccezione che l’abitacolo è occupato interamente dal cervellone elettronico.

Sviluppate dalla Clemson University, le monoposto utilizzano un telaio in carbonio firmato Dallara potenziato con numerosi sensori, processori e controller per consentire una completa guida autonoma. Concettualmente simili alle Dallara AV-21, le Dallara dell’IAC (IL-15 IAC racecar) sono a trazione posteriore con un propulsore quattro cilindri turbo da 2 litri e 450 cavalli (+50 cavalli extra per il “DRS”) e un peso di poco inferiore ai 650 kg (pilota e serbatoio inclusi).

Credit: Indy Autonomous Challenge

Le auto che partecipano al campionato IAC sono tutte identiche e i team, al di là della normale manutenzione, non possono modificare in alcun modo la parte motoristica. Ogni team ha la sola possibilità di lavorare sul software, al fine di sviluppare la formula migliore e vincente.

Per percepire l’ambiente circostante, la monoposto è dotata di sei monocamere, quattro radar, tre LiDAR e un GPS RTK. L’unita di elaborazione deputata a gestire la mole di dati è un computer dotato di processore Intel Xeon E 2278 GE (8 core, 16 thread, 3.30 GHz fino a 4.70 GHz e 80W TDP), abbinato ad una NVIDIA Quadro RTX 8000 e 64 GB di RAM DDR4.

I team

Chi partecipa alla Indycar Autonomous Challenge? Squadre delle più prestigiose Università mondiali; dalla Germania agli Stati Uniti, dalla Polonia fino alla Corea del Sud passando naturalmente per l’Italia. Il nostro Bel Paese partecipa con l’Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Pavia e Politecnico di Milano; ed è proprio quest’ultimo Ateneo, con il nome di Polimovimento, che ha ottenuto i migliori punteggi e traguardi in senso assoluto.

Cosa si vince

In palio, per il team che si ottiene la prima posizione un premio da 1,5 milioni di Dollari.

Dove si corre

Come accennato, il circuito principe della IAC è la pista di Indianapolis: un anello di 4 chilometri con quattro enormi paraboliche. Successivamente, in occasione del CES 2022, l’organizzazione ha realizzato un secondo tracciato a Las Vegas da 2,48 chilometri seguendo la forma di un “ellisse schiacciato”. Lo scorso gennaio, con il CES 2023, si è disputata una nuova gara sempre a Las Vegas e Polimovimento ha ottenuto la prima posizione superando tutti gli altri 9 team provenienti da 17 Università di rappresentanza sparse per tutto il mondo. La monoposto ha ottenuto una velocità di 289,68 km/h.

Gli sponsor

Ora, in occasione del MiMo 2023, ci sarà un nuovo appuntamento direttamente alle porte di Milano. Un nuovo accordo, della durata di due anni, prevede la possibilità al Campionato AIC di gareggiare all’interno dell’Autodromo di Monza; si tratta di una novità molto interessante, in quanto verrà realizzato un circuito ad hoc privo, tuttavia, di una forma da “ovale”.