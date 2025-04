Aliexpress rilancia il risparmio: dash cam a 28€, il prezzo più basso del web

Aliexpress rilancia il concetto di risparmio con una nuova offerta davvero imperdibile: la dash cam KAWA D6 è disponibile a soli 28,62€, il prezzo più basso del web. Si tratta di un dispositivo compatto e affidabile, pensato per accompagnarvi in ogni viaggio in auto, assicurando una registrazione dettagliata di ciò che accade sulla strada. Grazie alla sua tecnologia, questa dash cam rappresenta un alleato fondamentale per chi desidera maggiore sicurezza e tranquillità durante la guida.

KAWA D6, chi dovrebbe acquistarla?

Dotata di una risoluzione 2K 1440P (2560x1440P a 30 fps), la KAWA D6 cattura ogni dettaglio, comprese le targhe e gli elementi più piccoli della scena. L’integrazione delle tecnologie WDR (Wide Dynamic Range) e 3DNR (3D Noise Reduction) consente di ottenere immagini nitide in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte. Questo la rende perfetta non solo per i viaggi diurni ma anche per la guida in notturna, dove visibilità e chiarezza diventano ancora più cruciali.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal G-sensor integrato, che rileva automaticamente impatti o situazioni di emergenza, attivando la registrazione immediata e salvando i file in una cartella protetta per evitare che vengano sovrascritti. La funzionalità di registrazione in loop garantisce una copertura continua, eliminando automaticamente i file più vecchi quando la memoria è piena, senza rischiare di perdere le registrazioni importanti. È compatibile con schede di memoria da 16GB fino a 256GB, offrendo quindi ampia flessibilità in base alle vostre esigenze.

La KAWA D6 dispone anche di Wi-Fi integrato, che vi permette di collegarvi tramite l’app dedicata KAWA DVR/AUTO per visualizzare e gestire in tempo reale i video direttamente dal vostro smartphone. Inoltre, l’angolo di visione ultra grandangolare di 145° copre entrambe le corsie, migliorando la percezione della scena. Completa l’offerta la funzione di sorveglianza parcheggio 24 ore su 24, attivabile con il kit di cablaggio KAWA (venduto separatamente), e un servizio clienti affidabile, con 12 mesi di garanzia e supporto entro 24 ore. Un prodotto completo, accessibile e davvero utile per ogni automobilista.

