Kia EV6 arriva in Italia, svelati prezzi e versioni

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella fase di pre-ordine in Corea del Sud, la nuova elettrica di Kia, chiamata EV6, arriva anche in Italia: oltre 500 km di autonomia e un sistema di ricarica rapida a 800V che riduce drasticamente i tempi di ricarica, sono solo alcuni degli aspetti che rendono la EV6 un’auto molto interessante.

Sull’onda del successo ottenuto in terra natale, con oltre 20.000 pre-ordini in pochi giorni, Kia ha deciso di anticipare i tempi e svelare ufficialmente la gamma EV6 anche in Italia, con tanto di listino ufficiale: si parte da 49,500 € per il modello base a trazione posteriore, e si finisce a 69,500 € per la versione GT con trazione integrale.

Kia EV6 è un moderno crossover elettrico ed è il primo veicolo elettrico a nascere sfruttando la nuova piattaforma E-GMP, che anche grazie all’ampio vano batterie ha permesso di superare i 500 km di autonomia, un traguardo molto importante anche dal punto di vista psicologico per i possibili acquirenti, che potranno valutare l’acquisto di un’auto elettrica con minori timori legati all’autonomia. Inoltre, grazie al moderno sistema di ricarica a 800V in soli 18 minuti si può portare il pacco batterie dal 10 all’80% di carica. Kia non si è però dimenticata del piacere di guida e delle pure prestazioni: la EV6 in versione GT è infatti in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3.5 secondi, e ha una velocità massima di 260 km/h.

La dotazione, anche sul modello di ingresso, è molto ricca e completa: offerta in due versioni – trazione posteriore e trazione integrale – la EV6 è dotata di fari full LED, vetri oscurati e cerchi in lega da 19”. Internamente troviamo due schermi da 12.3” con Android Auto e Apple CarPlay, sistema di navigazione integrato con aggiornamenti OTA, sedili e volante riscaldati in tessuto misto pelle. Presenti i più diffusi sistemi di assistenza alla guida, come FCA con funzione Junction, LFA, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera e Blind Spot Collision Avoidance Assist.

La batteria installata è da 77,4 kWh, abbinata a un motore che arriva a 229 cavalli nella versione a trazione posteriore, e a ben 325 cavalli nella versione a trazione integrale con autonomia stimata di 490 km.

Dotazione ancora più ricca sui modelli GT Line e GT, dove troviamo un nuovo impianto audio Meridian Premium Sound System, Head Up Display con realtà aumentata, Blind Spot View Monitor, Surround View Monitor, Park Collision Avoidance Assist e Remote Smart Parking Assist; insomma, non mancano i sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio.

Solo sul modello GT infine troviamo una motorizzazione dall’incredibile potenza di 585 cavalli, sufficiente a spingere l’auto a 260 km/h di velocità massima, con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi; la batteria resta a 77,4 kWh e in questo caso l’autonomia cala a 400 km – nessuna sorpresa da questo punto di vista, da sempre andar forte fa consumare di più. Migliorato l’impianto frenante e installati pneumatici da 21 pollici ancora più performanti, e anche la EV6 GT è pronta per la strada, al prezzo di listino di 69,500 €.

Tutta la gamma EV6 – tranne la versione GT – può beneficiare degli incentivi statali, con o senza rottamazione: sommando gli incentivi governativi alla promozione condotta direttamente da Kia, si può arrivare a risparmiare 10,500 € sull’acquisto di una nuova EV6, in caso di rottamazione.

Kia offre, insieme all’acquisto dell’auto, il pacchetto 7+7+7: 7 anni di garanzia sull’auto con chilometraggio illimitato, 7 anni di manutenzione ordinaria inclusa e già pagata, e 7 di traffico per i servizi telematici UVO Connect, una suite di software sviluppati ad hoc da parte di Kia, per rendere la vita più semplice a chi si approccia al mondo delle auto elettriche per la prima volta.