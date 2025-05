Kia PV5: prenotazioni aperte per il primo veicolo commerciale completamente elettrico

Il colosso coreano Kia ha appena dato il via alle prenotazioni per PV5, il primo veicolo nato dalla strategia Platform Beyond Vehicle (PBV), un concetto che supera la tradizionale idea di mezzo commerciale. A partire dalla prossima settimana, i concessionari Kia in Italia accoglieranno gli ordini per questo veicolo che promette di ridefinire il trasporto commerciale leggero con un approccio incentrato sulla flessibilità e sull'esperienza dell'utilizzatore finale, sia esso un professionista o un'azienda.

PV5 non è semplicemente l'ennesimo furgone elettrico lanciato sul mercato, bensì rappresenta l'incarnazione di una filosofia produttiva completamente nuova, basata sulla piattaforma modulare elettrica globale per i servizi del Gruppo Hyundai (E-GMP.S). Il nucleo di questa visione è una mobilità professionale adattiva, capace di evolversi insieme alle esigenze di chi la utilizza, con la promessa di un'autonomia target di 400 chilometri e tempi di ricarica ridotti a soli 30 minuti per raggiungere l'80% della capacità (potete prepararvi acquistando un Wallbox su Amazon).

La produzione inizierà a metà agosto 2025 presso lo stabilimento EVO di Hwaseong in Corea del Sud, con le prime consegne in Europa previste nel quarto trimestre dello stesso anno. "L'inizio delle vendite di PV5 rappresenta una pietra miliare non solo per la nostra visione sui PBV, ma anche per la strategia più ampia di Kia finalizzata a promuovere l'elettrificazione in tutta Europa", ha spiegato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe, sottolineando come questo veicolo stabilisca un nuovo benchmark nel segmento.

Il listino prezzi risulta particolarmente competitivo nel panorama dei veicoli commerciali elettrici. La versione Cargo parte da 31.850 euro per il modello L2H1 con batteria a medio raggio da 51,5 kWh, mentre la versione Passenger a 5 posti sarà disponibile a partire da 39.250 euro (IVA e messa su strada incluse). La configurazione Chassis Cab, pensata per allestimenti specifici, arriverà sul mercato a fine anno con prezzi ancora da definire.

La progettazione di PV5 risponde alle esigenze di molteplici settori applicativi: dalla logistica urbana al ride sharing, dalle piccole imprese alle necessità quotidiane di mobilità. La versatilità rappresenta il punto di forza di questo veicolo, concepito fin dall'inizio per adattarsi ai diversi mercati globali con un design modulare che permette personalizzazioni specifiche in base all'uso previsto.

L'ingresso di Kia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici con un prodotto così innovativo segnala un cambiamento sostanziale nel mercato. Non si tratta solo di elettrificare i trasporti commerciali, ma di ripensarne completamente la concezione, offrendo soluzioni che uniscono tecnologia avanzata, praticità e sostenibilità ambientale in un pacchetto economicamente accessibile per professionisti e aziende di ogni dimensione.