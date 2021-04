KIA Sorento vince il Red Dot Award per il design

In un comunicato diffuso alle testate di settore, il marchio coreano KIA ha annunciato di aver vinto i premi Red Dot Design Award e iF design Award grazie alla nuova generazione del SUV top di gamma KIA Sorento, disponibile con motorizzazione ibrida, anche di tipo plug-in, con un prezzo che parte da poco più di 44,000 €. Qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di provarla per voi in anteprima, nella versione plug-in hybrid.

KIA si è detta molto orgogliosa di aver vinto nuovamente questi prestigiosi premi nel mondo del design: dal 2009 ad oggi sono stati ben 26 i modelli di KIA premiati con il famoso “punto rosso”, mentre l’iF design Award è stato vinto 21 volte in totale.

Non sorprende il fatto che il nuovo KIA Sorento stia piacendo alla critica, considerato che aveva già cominciato a raccogliere premi subito dopo essere stato svelato in anteprima: nel 2020 infatti il SUV coreano ha vinto i premi tedeschi “All-Wheel Drive Car of the Year 2020” e “Golden Steering Wheel 2020” nella categoria ‘grandi SUV’. A marzo di quest’anno invece, il nuovo KIA Sorento ha vinto il premio “Women’s World Car of the Year 2021” nella categoria ‘grandi SUV’.

Le linee di design che caratterizzano il nuovo KIA Sorento nascono grazie allo sforzo congiunto tra diversi designer interni alla compagnia. Il responsabile globale del Design Center di Kia, Karim Habib, ha dichiarato quanto segue:

“Durante la progettazione del nuovo Sorento, ci siamo concentrati sull’evoluzione del design delle generazioni precedenti al fine di elaborare linee ancor più raffinate ed eleganti. Il concetto di “refined boldness” ha dato l’indicazione della strada da seguire permettendo così di raggiungere un design ben definto, equilibrato e che esprima fiducia. Siamo onorati che le prestigiose giurie di premi come Red Dot e iF abbiano riconosciuto questo lavoro”.

Qualora foste interessati al nuovo SUV KIA Sorento, le informazioni sono già tutte disponibili sul sito ufficiale della compagnia, dove troviamo anche un comodo configuratore per avere un’auto fatta quasi su misura.