Kinetik Automotive svela l’eGo Kart che raggiunge i 96 Km/h

Non solo auto e moto, così come monopattini e biciclette, ma anche il settore dei go-kart pian piano sta abbracciando il mondo dell’elettrico. Infatti Kinetik Automotive, costruttore di veicoli elettrici con sede in Bulgaria, ha appena svelato la sua piccola vettura per competizioni su pista dall’aspetto e dalla caratteristiche tecniche niente male. Prima di Kinetik, anche Lamborghini e Xiaomi, si erano prodigati nella produzione di un kart provvisto di batterie. Tuttavia, i primi modelli realizzati da queste due aziende, non raggiungevano una velocità tale da poter essere considerati veicoli abbastanza sorprendenti. L’azienda bulgara, invece, con eGo Kart svela il primo veicolo di questo genere in grado di raggiungere una velocità massima pari ai 96 Km/h.

Per raggiungere una velocità del genere, Kinetik Automotive ha utilizzato un motore da 20 kW il quale è in grado di produrre 90 Nm di coppia. Lo straordinario veicolo elettrico è inoltre equipaggiato da una batteria da 3,2 KWh, grazie alla quale è possibile percorrere ben 11 km tenendo l’acceleratore a tavoletta. Ovviamente, nel memento in cui il pilota del go-kart decidesse di proseguire con una velocità più moderata, si avrebbero a disposizione alcuni km in più di autonomia.

In entrambi i casi si tratta di numeri niente male considerato il fatto che stiamo parlando di un “piccolo” veicolo elettrico. Per quanto riguarda invece il tempo di ricarica, il nuovo gioiellino prodotto dall’azienda che ha sede in Bulgaria, può essere ricaricato in soli 10 minuti utilizzando una ricarica rapida da 15 kW e tornare subito dopo in pista.

Se quest’ultima caratteristica verrà confermata, Kinetik sarebbe la prima azienda ad aver realizzato un veicolo di questo genere in grado di effettuare una gara senza dover impiegare troppo tempo prima di ricaricare il veicolo. L’azienda ha già svelato quanto dovrebbe entrare in produzione la piccola vettura: eGo Kart dovrebbe arrivare nel corso della primavera del prossimo anno. Tuttavia, il gioiellino di Kinetik Automotive è già disponibile ai pre-ordini ad un presso pari a 11.900 euro.

Non solo caratteristiche ottime dal punto di vista tecnico, ma l’eGo Kart è straordinario anche dal punto di vista del design. Ecco le parole dell’azienda a riguardo: