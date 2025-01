La Dacia Sandero elettrica arriva nel 2027

La Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa nel 2024, avrà una versione completamente elettrica entro la fine del 2027, come annunciato dal CEO di Dacia Denis Le Vot durante una conferenza stampa (riportata da Automotivenews) il 16 gennaio.

Questa mossa rappresenta un importante passo avanti per il marchio rumeno del Gruppo Renault, noto per i suoi veicoli di grande successo. L'introduzione di una Sandero elettrica potrebbe ridefinire il segmento delle auto compatte a basso costo, offrendo un'opzione accessibile per i consumatori interessati alla mobilità elettrica.

Le Vot ha dichiarato che Dacia lancerà "più di due modelli" elettrici nel prossimo decennio, segnando un'espansione significativa della gamma EV del marchio. Attualmente, l'unico modello completamente elettrico di Dacia è la piccola Spring, prodotta in Cina, le cui vendite europee sono calate a causa della perdita di sussidi e dei nuovi dazi sulle auto elettriche cinesi.

Nel breve termine, Dacia punta all'ibridazione dell'intera gamma. Il nuovo SUV Bigster sarà offerto con un powertrain full hybrid da 155 CV e un mild hybrid a 48 volt. Entro la fine del 2025, sia il Duster che il Bigster riceveranno una versione a trazione integrale automatica ibrida.

Le Vot ha evidenziato che le versioni full-hybrid rappresentano già il 30% delle vendite di Duster e il 25% di quelle di Jogger, con aspettative ancora più alte per il Bigster. Questa tendenza è attribuita all'alto tasso di conquista da segmenti superiori e da altri marchi mainstream.

L'evoluzione di Dacia verso l'elettrificazione e l'ibridazione rappresenta una sfida significativa per un marchio tradizionalmente focalizzato su veicoli a combustione interna a basso costo. Il successo di questa transizione potrebbe ridefinire il posizionamento di Dacia nel mercato automobilistico europeo e contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Renault.