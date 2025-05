Fiat Grande Panda Hybrid in offerta con anticipo 0

La Grande Panda Hybrid è la versione più efficiente della city‑car italiana per eccellenza. Con il suo motore 1.0 a benzina supportato da un sistema mild‑hybrid, è in grado di ridurre consumi ed emissioni senza rinunciare alla contenibilità dei costi di esercizio. Il suo stile rimane fedele al linguaggio di Fiat, con linee semplici e proporzioni compatte che la rendono adatta alle strade cittadine e ai parcheggi più angusti. All’interno, gli spazi risultano sorprendentemente ampi per il segmento, con soluzioni intelligenti per il carico e un’infotainment essenziale ma funzionale (se cercate qualcosa in più, ci sono gli adattatori DIN 2).

Fino al 31 maggio 2025, la Grande Panda Hybrid è disponibile in promozione a 16.950 euro rispetto al listino di 18.900 euro, ma esclusivamente presso i concessionari Fiat aderenti e a fronte di una permuta o rottamazione. Non è previsto alcun anticipo grazie al contributo riservato ai clienti che aderiscono alla rottamazione del proprio usato. Gli oneri finanziari rimangono da aggiungere al prezzo promozionale.

Rata mensile e condizioni del finanziamento

La finanziaria proposta prevede 35 rate mensili da 253 euro, calcolate con TAN fisso del 5,99% e TAEG dell’8,39%. Al termine del piano il contratto prevede una rata finale di 11.503 euro, il cosiddetto Valore Garantito Futuro, che la cliente potrà scegliere di versare per diventare proprietaria della vettura. Grazie al TAN a tasso fisso, l’importo della rata non subirà variazioni nel corso dei 35 mesi.

Sommando le 35 quote mensili e la rata finale, la cifra complessiva versata ammonta a 20.358 euro. Questo importo include il capitale finanziato, gli interessi e le commissioni legate al servizio, ma non comprende le eventuali spese di incasso rata o altri accessori opzionali. A scadenza contratto, la cliente potrà restituire la vettura, saldare la somma residua per acquisirla definitivamente oppure rifinanziare l’importo della rata finale.

L’offerta è riservata a chi sceglie la permuta o la rottamazione di un veicolo in permesso di circolazione e prevede l’immatricolazione entro il 31 maggio 2025. Il contributo per la rottamazione è essenziale per azzerare l’anticipo. Come previsto dalle vigenti normative, IPT e contributo PFU non sono inclusi nel prezzo promozionale. Le immagini utilizzate a scopo promozionale possono mostrare accessori a pagamento.

Conclusioni

La Grande Panda Hybrid in promozione rappresenta un’opportunità per chi cerca una city‑car ibrida con costi pianificati e rata mensile sostenibile. Il finanziamento senza anticipo e la possibilità di scelta tra riscatto o restituzione a fine contratto offrono grande flessibilità, mentre il sistema mild‑hybrid contribuisce a tenere bassi i consumi quotidiani. Per maggiori dettagli e per valutare l’offerta nella propria area, è consigliabile rivolgersi al concessionario Fiat più vicino entro la scadenza del 31 maggio 2025.