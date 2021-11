La Fiat Tipo SW debutterà anche in una misteriosa variante rialzata

Presentata per la prima volta nel 2015, la Fiat Tipo ha ricevuto il suo primo restyling lo scorso anno in concomitanza dell’introduzione della variante Cross da affiancare ai modelli Hatchback, Sedan e Station Wagon. Nonostante la presenza di quattro declinazioni, Fiat sembra interessata ad introdurre anche la versione Cross Station Wagon come facilmente intuibile dalle ultime immagini spia apparse in rete.

Con la Tipo Cross, Fiat è entrata nel segmento dei crossover rivaleggiando con modelli come Ford Focus Active e Kia XCeed, utilizzando tuttavia un approccio più votato alla sostanza piuttosto che al design o alle rifiniture. Secondo il costruttore, tuttavia, gli acquirenti di questa tipologia di veicoli è spesso alla ricerca di maggior spazio nel bagagliaio e, forse proprio per questo motivo, potrebbero essere più che interessati ad una variante SW della Cross. Se da un lato le station wagon stanno via via scomparendo per dare maggior risalto ai SUV, i crossover di medie dimensioni stanno invece guadagnando terreno con quote di mercato sempre maggiori.

A giudicare dalle prime immagini, che ritraggono un soggetto pesantemente camuffato, possiamo attendere nuovi gruppi ottici a LED, un paraurti posteriore rivisitato e cerchi in lega da 17”. Sotto il cofano, invece, non dovrebbero esserci particolari differenze; Fiat dovrebbe aver integrato i medesimi propulsori pertanto aspettiamo powertrain benzina e diesel, entrambi dotati di trazione anteriore. Fiat Tipo Cross Station Wagon dovrebbe arrivare nel 2022 e rimanere in commercio fino al 2030, quando Fiat passerà interamente all’elettrico seguendo le orme della piccola e compatta 500e, che abbiamo avuto la possibilità di provare alcuni mesi fa.