La Jeep Cherokee ritornerà nel 2025 (e non sarà elettrica)

La Jeep Cherokee tornerà sul mercato nel 2025 con una nuova generazione che includerà motorizzazioni ibride. L'annuncio è stato fatto dal CEO di Jeep, Antonio Filosa, durante il Salone di Los Angeles. Questa notizia segna un importante ritorno per il celebre SUV americano, assente dai listini globali dal 2023. La nuova Cherokee rappresenterà un passo significativo verso l'elettrificazione della gamma Jeep, pur mantenendo l'identità del marchio.

Secondo indiscrezioni riportate da Automotive News, il nuovo modello non sarà ibrido plug-in, differenziandosi così da altre proposte Jeep come Grand Cherokee e Wrangler. Questa scelta potrebbe essere dettata dalle incertezze del mercato americano riguardo i veicoli ricaricabili. È possibile che la nuova Cherokee adotti una tecnologia mild hybrid, simile a quella dell'Avenger 4xe. Non si esclude però l'opzione di un powertrain elettrico con range extender a benzina, soluzione già utilizzata da Stellantis sul pick-up Ram 1500 Ramcharger.

Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora scarsi, dai piani di Jeep presentati a giugno emerge che il nuovo modello potrebbe crescere nelle dimensioni. La strategia commerciale prevede l'introduzione di un SUV di segmento D entro il 2027, con lunghezza stimata tra 4,7 e 4,8 metri. Questo nuovo SUV si posizionerà accanto a modelli elettrici come Wagoneer e Recon, ma manterrà motorizzazioni tradizionali. La Cherokee dovrebbe rappresentare una parte importante delle vendite Jeep nel suo segmento, offrendo un'alternativa non completamente elettrica nella gamma del marchio.