La Kia Stinger non avrà una nuova generazione, il futuro sarà elettrico

Kia si prepara a dire addio alla Kia Stinger. La berlina sportiva della casa coreana, a distanza di pochi anni dal debutto, si avvia verso la fine della sua carriera con la certezza che non ci sarà una nuova generazione. Kia, infatti, non realizzerà una nuova Stinger, un modello oramai incompatibile con la direzione intrapresa dal mercato delle quattro ruote su scala globale, anche nel segmento delle sportive.

La Kia Stinger, presentata nel 2017, uscirà di produzione nel 2022. La conferma ufficiale sul destino della sportiva è arrivata da Karim Habib, capo del design di Kia, che ha evidenziato quello che sarà il futuro del brand dopo la Stinger in un’intervista ad Autocar. Sarà la nuova Kia EV6 a raccogliere, almeno in parte, l’eredità della Stinger.

Secondo quanto confermato dal manager di Kia, nei prossimi anni “il DNA della Stinger verrà proposto dalla nuova Kia EV6“. Il crossover a zero emissioni è il primo veicolo elettrico di Kia e nasce sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP). Si tratta anche del primo modello della nuova gamma elettrica di Kia che andrà dalla EV1 alla EV9, progetti che verranno svelati in futuro.

L’azienda coreana conferma, quindi, la volontà di abbandonare progetti come quello della Kia Stinger per concentrarsi sul futuro che sarà caratterizzato da auto elettriche, eventualmente anche ad alte prestazioni. Secondo Habib, la Stinger ha mostrato come Kia sia in grado di produrre auto sportive. La strada aperta dalla berlina verrà intrapresa anche dalla nuova EV6. Anche in futuro, Kia proporrà modelli sportivi nella sua gamma.