Di recente, abbiamo visto molte auto a ruote alte e con baricento non proprio contenuto ottenere risultati al limite nel famigerato, e tanto odiato, test dell’Alce. Il canale YouTube km77, a questo proposito, ha testato di recente il nuovo BMW X3 che è riuscito a superare l’esame merito anche della presenza del pacchetto M che rende la vettura più dinamica in curva.

Il pacchetto sportivo, infatti, include sospensioni ribassate, cerchi da 20″ e prenumatici Pirelli P Zero più larghi nella parte anteriore (245) e posteriore (275). Mentre a 77 km/h il test viene superato senza particolari perplessità, salvo un movimento brusco dell’asse posteriore, l’incremento di appena 5 km/h, 82 km/h, rende il SUV tedesco incapace di superare l’esame.

A 82 km/h, BMW X3 si ritrova nella condizione spiacevole di abbattere diversi birilli rendendo invano l’esame. Ma il test dell’Alce è valido? Ad essere sinceri abbiamo sentimenti contrastanti e possiamo comprendere come mai alcuni automobilisti non lo prendano in considerazione seriamente; mentre non ci si dovrebbe focalizzare sull’animale o ostacolo da schivare, gli alci non son presenti in tutto il mondo ma le insidie son sempre dietro l’angolo, è la procedura e l’istinto umano che ci lasciano perplessi.

Durante la due giorni in compagnia di Hyundai abbiamo imparato che la mente umana, in presenza di un ostacolo, tende a far fermare la macchina anziché provare a schivare l’ostacolo. Il test dell’Alce prevede infatti che il conducente riesca a mantenere una velocità costante, schivare l’ostacolo e continuare il tragitto. Azioni che abbiamo imparato solo dopo una serie di prove in compagnia di diversi istruttori e, proprio per questo motivo, crediamo che il test dell’Alce non rappresenti uno scenario di vita reale e applicabile a qualsiasi guidatore.

In ogni caso, di seguito vi riportiamo il video realizzato da km77 nell’attesa di una prova con la medesima vettura sprovvista però del pacchetto M sport.