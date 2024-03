La nuova Dodge Charger elettrica è lunga 5,2 metri, ma è una solo una coupé

Quando Dodge ha presentato la nuova Charger, ha assicurato che fosse un omaggio alle muscle car americane e una promessa per il futuro. Sì, ha il motore del futuro, ma porta anche alcune reliquie del passato, cose che non sempre hanno fatto parte dell'eccezionalismo americano. Dodge può chiamarla un'auto, ma le specifiche tecniche spesso sembrano più quelle di un autocarro leggero.

La Charger Daytona del 2024 è lunga 5.247 mm, larga 2.027 mm senza gli specchietti, e pesa 2.648 kg. Sostanzialmente è lunga come un Range Rover di ultima generazione, più larga di una supercar e più pesante di molte auto in circolazione.

Al giorno d'oggi può essere difficile distinguere tra un veicolo pesante perché moderno e uno che è pesante secondo gli standard moderni. La Charger è quest'ultimo. Per mettere in prospettiva il peso a vuoto di 2.648 kg della muscle car, è 24 kg più pesante di una Cadillac Escalade ESV a passo lungo equipaggiata con motore V8 da 6,2 litri e trazione posteriore.

La sua lunghezza totale di 5.247 mm supera la Dodge Charger del 2023 di oltre 152 mm e di quasi 80 mm del BMW X7, uno dei SUV premium più massicci in commercio. L'unica dimensione in cui è paragonabile a un'auto, o almeno alla Charger uscente, è l'altezza; mentre il vecchio modello misurava 1.485 mm, il prossimo modello sarà alto 1.499 mm.

Nonostante le proporzioni gigantesche, la Dodge Charger Daytona del 2024 sarà piuttosto vivace su asfalto. La versione Scat Pack dell'auto è in grado di produrre fino a 670 CV, raggiungere i 100 km/h in 3,3 secondi e percorrere il quarto di miglio in 11,5 secondi.