Stellantis ha siglato un accordo con il Governo della Serbia per la riconversione dello stabilimento di Kragujevac dove, per diversi anni, Fiat ha realizzato la Fiat 500L. Il sito serbo del gruppo sarà dedicato alla produzione di un nuovo modello elettrico, molto probabilmente proprio a marchio Fiat. La presentazione del nuovo modello è attesa per il 2023 mentre il suo arrivo sul mercato, successivo alla partenza della produzione, dovrebbe avvenire nel corso del 2024.

Il progetto sarà realizzato, probabilmente, sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, la stessa su cui sono state realizzate elettriche come la Peugeot e-208 e la Opel Corsa-e. Il nuovo modello da realizzare a Kragujevac potrebbe essere la nuova Fiat Panda elettrica o comunque una segmento B (ricordiamo che Fiat ha confermato la volontà di portare la Panda nel segmento B, aumentando le dimensioni rispetto al modello attuale). Dal punto di vista del design, invece, il punto di partenza dovrebbe essere la Centoventi Concept, prototipo presentato da Fiat tre anni fa. Da tempo è confermato che la nuova Fiat Panda non sarà prodotta in Italia.

Da notare che il nuovo modello che Stellantis realizzerà in Serbia potrebbe essere la nuova generazione di Lancia Ypsilon (attesa proprio per il 2024 su piattaforma CMP). Nei giorni scorsi, la nuova Ypsilon era stata accostata allo stabilimento di Saragozza, in Spagna, ma al momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Nel frattempo, lo stabilimento di Kragujevac sarà soggetto ad un profondo programma di rinnovamento, mirato all’installazione di una nuova linea dedicata alle auto elettriche. In futuro, il sito potrebbe ospitare la produzione di ulteriori modelli, di dimensioni compatte e a zero emissioni.