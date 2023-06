Peugeot ha svelato i nuovi interni che debutteranno sulla nuovissima 3008 elettrica a settembre 2023, caratterizzati dalla presenza di un ampio display “Panoramic i-cockpit” posizionato alle spalle del volante e direttamente a contatto con il conducente. Disponibile inizialmente solo sulla versione elettrica, questo nuovo display va a sostituire la strumentazione di bordo presente negli attuali modelli.

Il cruscotto si caratterizza ora dal nuovo schermo panoramico curvo autoportante da 21 pollici, che integra il quadro strumenti digitale, l’head-up display e il touchscreen in un’unica unità. Lo schermo è supportato da una gamba posteriore e dispone di un LED alla base per creare un effetto “fluttuante”. Una sorte di luce soffusa che impreziosisce ulteriormente l’abitacolo del SUV compatto.

Il lato destro dello schermo curvo è touch-sensitive e consente l’accesso all’infotainment, alle impostazioni e ai comandi del climatizzatore. Inoltre, un ulteriore touchscreen sulla console centrale, presente anche negli attuali modelli, ospita le scorciatoie “i-Toggles” con 10 punti personalizzabili. Sebbene dalle prime immagini è difficile comprendere bene la prospettiva, sembra quasi che il display abbia un’altezza smisurata e possa anche confondere o distrarre il guidatore. Naturalmente siamo nel campo delle supposizioni, ma sembra superare ampiamente la linea di cintura.

In aggiunta al display, Peugeot non sembra aver stravolto altri elementi: rimane presente il mini volante di taglio sportivo, caratteristica immancabile nei modelli del marchio francese, così come il tunnel centrale piatto e rastremato. Il resto della plancia sembra un’evoluzione del tema attuale; presente quindi un’illuminazione ambientale a 8 colori abbinata a materiali di pregio come alluminio e tessuti di qualità.

Non sappiamo ancora come sarà Peugeot 3008, tuttavia sappiamo da precedenti notizie che sarà un SUV fastback, con una linea molto aerodinamica, architettura STLA Medium e tre opzioni propulsive (fino a 700 km di autonomia).