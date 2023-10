La Tesla si muove da sola e salva la serata (video)

Nelle città è sempre più difficile trovare un parcheggio comodo, sicuro e soprattutto libero e per questi motivi si ricorre spesso alla ricerca di silos (o parcheggi interrati) che, generalmente, sono di grandi dimensioni e offrono stalli magari anche dotati di ricarica. Quando si parcheggia in un silos è sempre bene verificare gli orari di apertura e le modalità di accesso, altrimenti ci si potrebbe ritrovare nella situazione di questo automobilista.

Il caso arriva da Vancouver, dove un proprietario di Tesla Model 3 ha parcheggiato in un garage senza però verificare prima l'orario di chiusura. Il risultato? Semplice, è rimasto chiuso fuori ma con un piccolo trucco è riuscito a riprendere il possesso della sua vettura.

Il trucco non è niente di illegale o strano, semplicemente ha attivato la funzione Tesla Summon che permette di guidare, brevemente, da remoto la vettura pur non avendo il conducente a bordo. Così facendo, il proprietario, è riuscito a far giungere l'auto nelle immediate vicinanze della serranda attivando indirettamente il pressostato che permette l'apertura automatica della saracinesca.

In ogni caso, al netto di questo utilizzo e da qualche situazione di parcheggio scomodo, Tesla Summon deve ancora trovare il suo reale campo di applicazione perché al momento appare come una funzione di secondo livello sebbene rientri tra le funzioni di Full Self Driving.