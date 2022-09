La casa automobilistica Lancia porta avanti il suo programma di elettrificazione dei veicoli, ma questa volta lo fa portando sul mercato delle biciclette elettriche. La collaborazione tra la casa automobilistica italiana e il marchio Platum ha portato alla realizzazione di quattro nuove bici elettriche destinato ad un pubblico sia maschile che femminile.

Le bici presentate da Lancia dedicate al pubblico femminile sono le e-Bike Lancia Ypsilon Brio e Lancia Ypsilon Incanto mentre quelle rivolte al target maschile sono le e-bike Lancia Estro e Lancia Genio. Vediamole nel dettaglio!

La Lancia Ypsilon Brio si contraddistingue per la sua praticità grazie alla presenza di ruote da 20”. Tuttavia, per permettere all’utente di trasportare l’e-bike con semplicità, la sua struttura pieghevole consente di piegarla e inserirla nel borsone che viene fornito in dotazione al momento dell’acquisto. La batteria da 281 Wh e il motore posteriore brushless Bafang da 250W gli consentono di percorrere fino a 60 km con una velocità massima di 25 km/h.

La Lancia Ypsilon Incanto e la Lancia Estro (versione maschile della Incanto) montano un motore Bafang da 250W e una batteria da 374Wh che consentono alle due e-bike di percorrere fino a 70km con una sola carica. Le ruote da 26″ e il cambio Shimano 7 rapporti assicurano una gestione ottimale dell’e-bike anche in caso di irregolarità sulla strada. Incluso nell’acquisto dell’e-bike Incanto c’è il cestino anteriore, mentre l’acquisto dell’e-bike Estro include borse posteriori laterali.

Infine, la Lancia Genio: si tratta di una bici da trekking a pedalata assistita destinata anche a coloro che adorano percorrere le strade più accidentate. È dotata di un motore Bafang da 250 W abbinato ad una batteria quella da 374 Wh, in grado di garantire fino a 70km con una singola carica. Non manca il cambio Shimano 7 rapporti. Le ruote sono invece da 27,5” proprio per permettere di percorrere diverse tipologie di percorsi.

Per quanto riguarda il costo, l’e-bike Platum Lancia Ypsilon Brio è disponibile a partire da 1.049 euro, la Platum Lancia Ypsilon Incanto e la Platum Lancia Estro da 1.249 euro e la Platum Lancia Genio a partire da 1.499 euro presso i dealer Lancia, nei negozi di elettronica e negli store online.