La casa dei quattro anelli presenta le nuove Q5 con un sistema di accumulo energetico da 25,9 kWh lordi che consente un'autonomia elettrica fino a 100 chilometri, posizionando il SUV tedesco tra i modelli più avanzati della categoria per quanto riguarda la versatilità d'uso urbano ed extraurbano.

Il cuore tecnologico delle nuove Q5 e-Hybrid e Q5 Sportback e-Hybrid si basa sulla piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), già utilizzata per la nuova A5, che integra un motore 2.0 turbo benzina a ciclo Miller da 252 CV con un'unità elettrica. Questa architettura ibrida viene proposta in due configurazioni di potenza: la versione d'accesso sviluppa 299 CV complessivi, mentre quella più performante raggiunge i 367 CV. Entrambe le varianti adottano il cambio automatico e il sistema di trazione integrale quattro Ultra, garantendo prestazioni elevate con accelerazioni da 0 a 100 km/h rispettivamente in 6,2 e 5,1 secondi.

La vera innovazione risiede nel sistema di accumulo energetico, dove la batteria da 20,7 kWh netti rappresenta un salto qualitativo notevole rispetto alle precedenti generazioni. Questa capacità consente alla Q5 e-Hybrid da 299 CV di percorrere fino a 100 chilometri in modalità completamente elettrica, mentre la versione più potente si ferma a 94 chilometri. La velocità massima in elettrico raggiunge i 140 km/h, rendendo possibile affrontare anche tragitti autostradali senza l'intervento del motore termico.

I consumi dichiarati dalla casa tedesca evidenziano l'efficienza del sistema: tra 2,5 e 3,4 litri per 100 chilometri per la componente benzina, con un assorbimento elettrico compreso tra 15,5 e 16,9 kWh per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 si attestano in un range compreso tra 56 e 77 grammi per chilometro, valori che permettono di accedere agevolmente alle zone a traffico limitato e di beneficiare degli incentivi previsti per i veicoli a basse emissioni.

Dal punto di vista dell'infrastruttura di ricarica, il sistema supporta una potenza massima di 11 kW in corrente alternata (il consiglio è quello di dotarsi di una wallbox), consentendo un rifornimento completo delle batterie in circa due ore e mezza. Questa tempistica rende pratico l'utilizzo quotidiano del veicolo anche per chi non dispone di una wallbox domestica ad alta potenza, potendo sfruttare le colonnine pubbliche durante le soste lavorative o i momenti di svago.

L'integrazione del sistema ibrido plug-in non ha comportato modifiche estetiche significative, mantenendo inalterato il linguaggio stilistico sia per gli esterni che per gli interni. Tuttavia, la presenza del pacco batterie ha inevitabilmente influenzato la capacità di carico: la Q5 tradizionale offre ora tra 438 e 1.358 litri di volume bagagliaio, mentre la variante Sportback si attesta tra 433 e 1.300 litri. Una riduzione che rappresenta il compromesso necessario per ottenere l'elevata autonomia elettrica.

Le nuove Audi Q5 e-Hybrid entreranno in produzione nell'autunno 2025, con listini che partono da 69.150 euro per la versione da 299 CV e raggiungono gli 84.450 euro per la Q5 Sportback e-Hybrid da 367 CV. La variante Sportback comporta un sovrapprezzo di circa 6.000 euro rispetto alla versione tradizionale, mantenendo invariate le caratteristiche tecniche e prestazionali del powertrain ibrido plug-in.

Questi prezzi posizionano le nuove Q5 e-Hybrid in una fascia premium del mercato, dove la tecnologia ibrida plug-in rappresenta non solo una scelta ecologica ma anche un investimento in versatilità d'uso. La capacità di percorrere distanze significative in modalità elettrica, unita alle prestazioni garantite dal motore termico, rende questi modelli particolarmente interessanti per chi cerca un compromesso ottimale tra sostenibilità ambientale e piacere di guida.