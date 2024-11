Le dashcam 70mai sono in super SCONTO per il BLACK FRIDAY 2024

Le dashcam, o telecamere da cruscotto, sono dispositivi sempre più diffusi tra gli automobilisti di tutto il mondo. Installate all’interno del veicolo, queste videocamere registrano continuamente il percorso e offrono una protezione aggiuntiva in caso di incidenti, controversie stradali o atti vandalici. Oltre alla sicurezza, molte dashcam sono dotate di funzionalità avanzate come la registrazione in alta definizione, l'assistenza alla guida e la connettività con smartphone, che le rende strumenti versatili e innovativi.

Tra i marchi leader nel settore, 70mai si distingue per offrire prodotti tecnologicamente avanzati a prezzi competitivi. Fondata nel 2016, l'azienda si è rapidamente affermata come un punto di riferimento globale per le dashcam, grazie a una combinazione di design moderno, software intelligente e prestazioni eccezionali. Con una gamma di dispositivi che spazia dalle soluzioni entry-level ai modelli premium, 70mai si impegna a migliorare l'esperienza di guida e a garantire maggiore tranquillità su strada.



In occasione del Black Friday 2024, l'azienda ha pensato a delle offerte molto interessanti. Vi basterà continuare a leggere l'articolo per scoprire quali prodotti sono in promozione e come approfittarne!

70mai Dash Cam 4K A810

La 70mai Dash Cam 4K A810 rappresenta il top di gamma del marchio, offrendo una qualità video straordinaria grazie alla risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello è progettato per catturare ogni dettaglio con chiarezza, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie al supporto HDR avanzato e supporto connettività 4G. La combinazione con la telecamera posteriore a 1080P inclusa nel bundle promozionale A810-2 garantisce una copertura completa sia della parte anteriore che posteriore del veicolo.

Con un prezzo di listino di 259,99€, il modello A810 diventa ancora più interessante durante il Black Friday, grazie a uno sconto dinamico attraverso il codice promozionale 70MAI24BFCM, che garantisce almeno il 25% di ribasso. Questo dispositivo è ideale per chi cerca la massima qualità d’immagine e un sistema di registrazione affidabile per ogni situazione.

70mai Dash Cam A510

La 70mai Dash Cam A510 è una soluzione versatile per chi desidera un equilibrio tra qualità e prezzo. Dotata di una risoluzione 2K, questa dashcam offre immagini nitide e dettagliate, perfette per documentare il viaggio o per fornire prove in caso di necessità. Il bundle A510-1 include anche una telecamera posteriore, aumentando la sicurezza durante le manovre e il parcheggio. Supporta la connessione 4G.

Il prezzo di listino è fissato a 159,99€, ma durante il periodo del Black Friday è possibile approfittare di uno sconto significativo utilizzando il codice 70MAI24BFCM. Grazie al rapporto qualità-prezzo, la A510 è una scelta eccellente per gli automobilisti che vogliono funzionalità avanzate senza dover investire in un modello top di gamma.

70mai Dash Cam Omni

Per chi cerca una dashcam con funzionalità avanzate e design innovativo, la 70mai Dash Cam Omni è la scelta perfetta. Questo modello unico nel suo genere dispone di una memoria interna da 128GB, connettività 4G e offre una visione panoramica grazie alla sua struttura rotante, coprendo ogni angolo del veicolo. Ideale per garantire sicurezza sia in movimento che a veicolo fermo, l’Omni si distingue per l’interfaccia intuitiva e la registrazione continua senza interruzioni.

Con un prezzo di listino di 239,99€, l’Omni è disponibile con uno sconto minimo del 25% durante il Black Friday grazie al codice promozionale 70MAI24BFCM. Questo modello si rivolge agli automobilisti che desiderano un dispositivo all’avanguardia, in grado di adattarsi a diverse esigenze e scenari.