Le elettriche low-cost di Stellantis arrivano nel 2026

Stellantis lancerà i primi modelli basati sulla nuova piattaforma STLA Small nel 2026, come annunciato dal CEO Carlos Tavares in un'intervista ad Autocar. La piattaforma, pensata per vetture dei segmenti A, B e C con motorizzazioni ibride ed elettriche, sarà presentata tra fine 2025 e inizio 2026.

La STLA Small rappresenta un passo importante per Stellantis verso una mobilità più sostenibile ed accessibile. Questa piattaforma potrà ospitare batterie da 37 a 82 kWh e motori elettrici oltre i 94 CV, sostituendo le attuali CMP ed e-CMP utilizzate su modelli come Peugeot 208 e Opel Corsa.

Sebbene non sia stato ancora confermato quale sarà il primo modello a utilizzare la nuova architettura, è probabile che vedremo evoluzioni di auto compatte già in gamma come la Fiat 500, la Peugeot 208 o l'Opel Corsa, incluse le loro versioni crossover.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La nuova piattaforma si posiziona tra la Smart Car, usata per modelli come la Citroen C3, e la STLA Medium, destinata a vetture più grandi come la Peugeot 3008. Potrebbe quindi dare vita anche a una nuova generazione della Lancia Ypsilon o a inediti modelli compatti del marchio DS.

Con questo sviluppo, Stellantis si allinea ad altri costruttori come Renault, Hyundai e Volkswagen, già attivi nello sviluppo di modelli elettrici compatti per ampliare l'offerta di veicoli a zero emissioni, particolarmente adatti all'uso urbano.

La versatilità della nuova piattaforma permetterà a Stellantis di rinnovare gran parte della sua gamma di veicoli compatti, offrendo soluzioni sia ibride che completamente elettriche. Questo approccio consentirà al gruppo di rispondere efficacemente alle diverse esigenze dei consumatori e alle normative sempre più stringenti sulle emissioni.