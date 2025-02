Le prossime Mini elettriche saranno a trazione posteriore?

In un'epoca in cui l'innovazione tecnologica è alla base dello sviluppo dei trasporti, MINI si prepara a un importante cambiamento di direzione per i suoi futuri veicoli elettrici. Secondo i rapporti recenti, il marchio potrebbe adottare una configurazione a trazione posteriore (RWD) per le sue nuove generazioni di EV, sfruttando le piattaforme condivise con BMW. Questo sviluppo nasce dall'introduzione dell'architettura Neue Klasse di BMW, prevista per il prossimo anno, che supporta solo configurazioni RWD e AWD.

Attualmente, ad eccezione delle versioni All4 di alcuni modelli Countryman e Clubman, tutti i veicoli MINI dal 1959 hanno adottato la trazione anteriore. L'introduzione della nuova piattaforma implica significativi miglioramenti in termini di autonomia, tecnologia, prestazioni e velocità di ricarica, sfruttando le economie di scala del Gruppo BMW.

Joachim Post, Membro del Consiglio di Amministrazione della BMW responsabile per Acquisti e Rete di Fornitori, ha mantenuto un approccio cauto riguardo al futuro degli EV a trazione anteriore della MINI, sottolineando che qualsiasi modello futuro conserverà sempre l'essenza caratteristica del brand.

Questa dichiarazione lascia aperta la possibilità di un debutto storico per la prima versione RWD del modello John Cooper Works, alimentando ulteriori speculazioni sul futuro delle configurazioni dei veicoli MINI. Le soluzioni alternative potrebbero includere una sinergia con altri produttori d'auto per mantenere la trazione anteriore, ma questa rimane una mera speculazione al momento.

L'adattamento alla nuova piattaforma rappresenta una tappa cruciale per MINI nell'evoluzione verso la mobilità elettrica, segnando una potenziale fine dell'era della trazione anteriore per i modelli futuri del marchio. Con il lancio imminente dei modelli tutto elettrici come il Cooper, il Countryman e l'Aceman, l'adozione di questa nuova tecnologia potrebbe rivelarsi un passaggio strategico per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza dei veicoli nel rispetto della storica ricerca del "puro piacere di guida".