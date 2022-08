Il Governo di Macron è al lavoro per consentire ai cittadini francesi di noleggiare un’auto elettrica pagando un canone di 100 euro al mese. Non a caso, tale iniziativa rientra tra le proposte che mirano ad accelerare la diffusione dei veicoli elettrici e ridurre le emissioni di CO2.

Al fine di velocizzare la transizione verso mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, il Governo francese sta dunque pensando di introdurre misure mirate per rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti. Come sappiamo, il costo elevato è uno dei problemi che impediscono una diffusione di massa dei nuovi veicoli green. Ad annunciare il piano che permetterà anche ai cittadini con basso reddito di usufruire di un veicolo elettrico tramite leasing è stato il ministro del Bilancio Gabriel Attal. Non dimentichiamo che attualmente il Governo francese offre, a tutti coloro che vogliono acquistare un veicolo elettrico di prezzo inferiore a 47.000 euro, fino a 6.000 euro di incentivi.

Non a caso, la definizione di un apposito piano per le famiglie a basso reddito porterà ad un ulteriore incentivo per la diffusione dei nuovi veicoli ad emissioni zero. Come ribadito dallo stesso ministro Gabriel Attal, il piano di leasing di auto elettriche a soli 100 euro mensili a cui punta il governo di Emmanuel Macron rappresenterebbe un gran contributo per la transizione ecologica.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione del piano il ministro non ha rilasciato nessuna informazione. Non sono state, inoltre, rilasciate informazioni su quelle che potrebbero essere le vetture del programma di leasing ma, probabilmente, le protagoniste saranno la Renault Twingo E-Tech e la Fiat 500 elettrica. Queste vetture vengono, infatti, già proposte nei servizi leasing con un canone compreso tra 100 e 200 euro.

Con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli privati, lo stesso Governo francese nei giorni scorsi ha lanciato un’importante iniziativa che vede come protagoniste le e-bike: il piano prevede un incentivo di 4.000 euro a coloro che rottamano la propria auto per sostituirla con una bicicletta o una e-bike.