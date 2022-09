Si avvicina il debutto dell’erede elettrico del Volvo XC90. Il nuovo SUV del brand svedese giocherà un ruolo determinante nel programma di elettrificazione della gamma Volvo che, nel corso dei prossimi anni, proporrà solo modelli elettrificati per poi passare gradualmente ad un’offerta di veicoli a zero emissioni.

L’erede elettrico del Volvo XC90, noto con il nome di Embla, dovrebbe debuttare entro la fine del 2022, come confermano diverse indiscrezioni sul progetto. Il modello utilizzerà la piattaforma SPA2, progettata per ospitare sia soluzioni ibride che elettriche al 100% come quella realizzata per il nuovo SUV a zero emissioni. Si tratta della base di partenza che Volvo utilizzerà per diversi modelli nel corso dei prossimi anni.

Le prime informazioni sul progetto confermano la presenza di diverse varianti per il nuovo Embla di Volvo. Il SUV della casa svedese, infatti, arriverà sul mercato sia in versione “dual motor” che in una variante più economica con un solo motore elettrico. Anche gli step di potenza saranno diversi.

Volvo Concept Recharge

Un focus particolare per il progetto sarà rappresentato dall’autonomia. Il nuovo erede elettrico del Volvo XC90, infatti, potrà contare su di una batteria da 100 kWh con un supporto alla ricarica rapida. I dati sull’autonomia saranno tutti da confermare ma i leak di questi mesi hanno anticipato la possibilità di raggiungere (e magari superare con un’apposita variante “long range”) anche i 600 chilometri di autonomia con una carica.

Esteticamente, il Volvo Embla dovrebbe riprendere il design introdotto dalla Recharge Concept, presentata da Volvo nel corso del 2021. Ulteriori dettagli sulla questione arriveranno nelle prossime settimane. La presentazione ufficiale del nuovo modello è programmata per la fine dell’anno in corso. Il debutto commerciale, invece, dovrebbe concretizzarsi entro il primo trimestre del prossimo anno.