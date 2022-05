Nelle ultime ore sono circolate online delle immagini che ci mostrano in anteprima la nuova concept car progettata da Lynk & Co in collaborazione con l’azienda di moda cinese inxxstreet; al momento non è chiaro se si tratti soltanto di un esercizio di stile, ma non è da escludere che l’azienda decida di produrne almeno un esemplare, per mostrare al mondo ciò di cui è capace il suo team di designer.

Secondo quanto riportato, la base di questo concept sarebbe il SUV coupè Lynk & Co 05, anche se le modifiche apportate hanno stravolto completamente l’aspetto dell’auto: a parte i fari frontali, che sembrano essere proprio gli stessi, il resto sembra essere stato ridisegnato con l’intento di essere quanto più vistoso e arrogante possibile, con strisce di LED integrate nel paraurti e linee spigolose un po’ ovunque.

Lateralmente abbiamo dei passaruota con cornici molto spesse e vistose, e soprattutto squadrate, un dettaglio estetico molto raro sulle auto moderne che fanno spesso e volentieri della rotondità e morbidezza delle linee uno dei punti forti, anche per questioni aerodinamiche. Inutile dire che l’arroganza nel design rimane invariata anche al posteriore, dove forse tocca il suo punto più alto: ci troviamo davanti a un imponente impianto di scarico con 4 terminali integrati in un paraurti spigoloso, sormontato da uno spoiler.

Alcune fonti sostengono che l’auto sarà spinta dallo stesso motore dell’attuale Lynk & Co 05, un motore benzina da 2 litri di cilindrata abbinato a un turbo, in grado di produrre 250 cavalli e 350 Nm di coppia anche grazie alla presenza di un cambio automatico a 8 rapporti – eventualmente sostituibile con una trasmissione manuale.

Non è la prima volta che la Lynk & Co 05 si presta a diventare un modello più potente e sportivo: già lo scorso anno l’azienda aveva mostrato la 05+, una versione del SUV coupè con motore da 265 cavalli e impreziosito da una serie di elementi in fibra di carbonio.