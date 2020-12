Maserati, donata alla Croce Rossa una Levante con uno speciale allestimento

La casa automobilistica Maserati ha donato alla sede della Croce Rossa di Modena una Levante in un allestimento unico in Italia. Un chiaro esempio di come la tradizione automobilistica italiana sia legata alla solidarietà, e da ciò l’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 non può che trarne beneficio.

Con la donazione della vettura adibita ad automedica, la casa automobilistica del Tridente dà dunque un grande aiuto alla città di Modena, che nelle scorse ore ha potuto portare a termine già il primo il trasporto di una provetta urgente destinata al Policlinico di Bari, percorrendo ben 800 km.

Non a caso dunque l’auto, oltre a mantenere prestazioni, eleganza, linee e DNA della Maserati Levante, dispone di una livrea che riprende i colori della Croce Rossa. Non mancano però specifici allestimenti propri di una automedica, con tecnologie avanzate fondamentali per soddisfare tutte le esigenze di soccorso della CRI.

Anche l’Alfa Romeo Giulia è recentemente entrata a far parte della flotta di veicoli della Croce Rossa. Il veicolo è operativo presso la sede della città di Piacenza e viene utilizzata per l’emergenza da coronavirus. Il veicolo, che rimarrà di proprietà della sede della città emiliana della CRI anche in seguito alla pandemia, dispone di un motore diesel da 2.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 190 CV ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.

Non è la prima volta dunque che una vettura dalle grandi prestazioni venga impiegata per il servizio sanitario. Solamente alcuni giorni fa avevamo parlato di un’operazione salvavita portata a termine grazie all’impiego di una Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato. La vettura rese infatti possibile il trasporto di un rene di un donatore, fondamentale per poter portare a termine un trapianto nelle esatte tempistiche, grazie alle grandi prestazioni offerte da un motore v10 aspirato da ben 610 Cv abbinato alle quattro ruote motrici.