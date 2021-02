Maserati Gracale: nasce il “modello zero” del SUV del Tridente

Per il momento, purtroppo, non ci sono ancora immagini che ci mostrano l’incredibile veicolo del marchio Maserati. Tuttavia, sembra essere ormai ufficiale la notizia che annuncia la produzione del primo esemplare della spettacolare Maserati Gracale. Dunque, il primo SUV del Tridente sembra aver lasciato lo stabilimento di Cassino, all’interno del quale è stato prodotto. Considerata l’importanza dell’evento, all’uscita del veicolo dalla fabbrica, era immancabilmente presente il nuovo CEO di Stellantis, nonché Carlos Tevares. La Maserati Grecale rappresenta, per la casa del Tridente, un auto particolarmente importante. Non solo per le caratteristiche stesse del veicolo, ma principalmente perché potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era. Sono attesi, infatti, diversi modelli e motorizzazioni.

Molto probabilmente, come solitamente accade, riusciremo ad avere le prime immagini del veicolo quando verranno scattate le prime “foto spia”, poiché anche la nuova Maserati Grecale dovrà eseguire i consueti test su strada. L’arrivo – dunque la produzione in serie – del SUV, che ha una lunghezza di 4,8 metri circa ed è stato costruito sulla stessa piattaforma dell’Alfa Romeo Stelvio, è previsto entro la fine del 2021. Le vendite della Maserati Grecale dovrebbero iniziare, quindi, a partire dal 2022 e sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Per questo motivo, sarà necessario apportare le giuste modifiche alla piattaforma in modo da poter ospitare un pacco di batterie che potrebbe essere da 90 kWh con ricarica da 800 Volt.

Come anticipato poc’anzi, il nuovo SUV Maserati Grecale, rappresenta solamente una delle molte novità che sono attese dall’azienda italiana produttrice di automobili sportive di lusso. Secondo il piano industriale pubblicato alcuni mesi fa, nel 2022 è previsto l’arrivo della nuova GranTurismo e della GranCabrio. Saranno, dunque, i primi due veicoli del marchio Maserati con motorizzazione 100% elettrica. Subito dopo è attesa la Grecale insieme alla MC20 a zero emissioni. L’anno successivo, nel 2023, arriveranno invece le nuove generazioni – anche queste disponibili in diverse motorizzazioni – di Quattroporte e Levante.