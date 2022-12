Gli italiani preferiscono le auto diesel: è questo il dato che emerge dal nuovo rapporto di UNRAE, ente che ci rende chiara la situazione del mercato delle auto usate in Italia nel periodo compreso tra gennaio e ottobre.

Dal nuovo rapporto emerge che, a differenza del mercato delle auto nuove, il mercato delle auto usate è ancora in grande difficoltà. Secondo i dati diffusi, infatti, nei mesi del 2022 e fino ad ottobre, è stata rilevata una variazione negativa rispetto all’anno precedente, con una perdita complessiva del 10%.

Nello specifico, UNRAE ci mostra che nei primi 10 mesi del 2022 ci sono stati 3.743.922 passaggi di proprietà rispetto ai numeri del periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 in cui i trasferimenti erano ben 4.159.440. Parliamo dunque di -12,1% nei trasferimenti netti, un -7% nelle vetture ed un -10% a livello complessivo. Come accennato in apertura, i modelli diesel rimangono la versione preferita dagli italiani sul mercato dell’usato, nonostante si registri un calo. Nei primi 10 mesi del 2022 la motorizzazione diesel conta su di un market share del 48,7% (nel 2021 era del 50,7%). A seguire, le vetture a benzina con una quota al 40,3% e le GPL con il 4,4%. Per quanto riguarda le vetture ibride la quota è pari al 3,4%.

Non mancano da parte di UNRAE i dati relativi alle singole regioni: al primo posto nella classifica dei passaggi di proprietà troviamo la Lombardia con il 15,4% di quota, seppur con un calo di volumi del 9,1%. Al secondo posto, invece, Lazio con 10,2% e terzo Campania con 9,1%. Tra le ultime regioni, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

Tra i dati spicca anche l’aumento dell’età media delle auto che sono oggetto del trasferimento di proprietà: la quota dei trasferimenti di proprietà con vetture con oltre 10 anni ha raggiunto il 51,6%.