Mercedes-AMG GLA 35 S 2024, cosa mi piace cosa no | La mia prova

Ho già provato e raccontato alcuni mesi fa quello che mi ha convinto di Mercedes GLA, tra i best-seller della casa stellata, SUV molto apprezzato dagli italiani. Il test drive di fine 2023 è stato fatto con la versione plug-in hybrid 250e, mentre ora vi propongo la prova della AMG GLA 35 4matic, che eleva la motorizzazione a un 2 litri da 306 cavalli, capace di uno spunto 0-100 in 5.2 secondi, 400 Nm di coppia e una velocità massima limitata a 250 km/h.

Dopo aver passato un paio di settimane alla guida del CLA AMG 45 S, dotato della versione ancora più potente da 421 cavalli, mi sono chiesto come tanta potenza potesse declinarsi su un’auto sostanzialmente differente, più alta e soggetta a forze fisiche più difficili da gestire con l’allontanarsi del baricentro dal suolo.

Cosa mi piace

Essendo la stessa auto della prova precedente quanto a ingombri e forme generali, vi riporto un estratto della prova precedente, sottolineando le dovute differenze.

Mercedes ha aggiornato il design esteriore del GLA per allinearlo con gli altri SUV della gamma, introducendo modifiche dalla griglia frontale ai passaruota fino alla parte posteriore con due bocchette cromate degli scarichi. L'intento è stato quello di conferire al GLA un look più universale, in linea con i gusti globali. I fari a LED, con la possibilità di attivare una brillante illuminazione dinamica, offrono un'esperienza di guida notturna superba, anche se meno dettagliati rispetto ad altri modelli premium.

Internamente, il GLA ha subito un restyling per adottare lo stesso stile dei modelli di fascia superiore. Il volante multifunzione offre una presa confortevole e i comandi touch consentono di gestire facilmente il cruscotto digitale e l'unità di infotainment principale, nonché le funzionalità ADAS direttamente dal volante. La personalizzazione del quadro strumenti è ora disponibile, consentendo agli utenti di adattarlo al proprio stile e preferenze.

Sebbene l'illuminazione RGB sia presente, è meno predominante a causa di un numero inferiore di sorgenti luminose e di un design interno meno elaborato. Tuttavia, l'abitacolo offre uno spazio più ampio e pratico, con vani portaoggetti ben posizionati e accessibili. Il comfort dei passeggeri posteriori è adeguato per due persone, sebbene possa risultare un po' più stretto in tre.

I sistemi ADAS sono all'altezza dei modelli premium della casa, offrendo un supporto completo alla guida, sebbene il sistema di assistenza alla corsia possa essere considerato un po' invadente, così come il rilevamento degli ostacoli e l’attivazione della frenate di emergenza.

Complessivamente, il GLA offre un'esperienza moderna e sicura, con un sistema di infotainment MBUX all'avanguardia, compatibile con Android Auto e CarPlay wireless.

Veniamo ora al motore in abbinamento al resto della dotazione tecnica. Le prime ore alla guida sono state ricche di dubbi, poiché se sul dritto ovviamente è semplice scaricare gli oltre 300 cavalli di potenza, con la solita bella sensazione che solo le auto sportive sanno comunicare, nel misto l’altezza da terra e il peso si fanno sentire, comunicando meno sicurezza di altri modelli con il baricentro rasente il suolo.

La curva di confidenza alla guida è più lunga, serve più tempo per capire come l’auto reagisce e risponde ai cambi di direzione e al modo in cui comunica con il guidatore. Tutto diventa più naturale ora dopo ora, al punto tale da riuscire a guidarla come se fosse una vera auto sportiva. Il limite a cui si può spingere è, in ogni caso, più basso rispetto altri modelli, ma si riesce a prendere le misure senza rischiare. In una curva sostenuta si percepisce quasi istantaneamente quando è necessario diminuire il gas, sentendo da subito la perdita della linea di sterzo e l’apertura verso l’esterno, e basta poco per rientrare in traiettoria e percorrerla con la massima efficienza possibile.

Insomma, questa motorizzazione su un GLA ha assolutamente senso, e tanto quanto mi ha poco convinto la prova precedente, con la plug-in Hybrid 250e, tanto mi ha convinto positivamente la AMG 35. Mi chiedo se versione ancora più potente (AMG 45) abbia senso su un’auto del genere; probabilmente no, dato che si raggiunge facilmente il limite con i 300 cavalli a disposizione, se sarà possibile la proverò in futuro per rispondere a questa domanda.

Questo risultato chiaramente si ottiene anche grazie alla variazione di dinamica offerta dalle soluzioni AMG, controllabili velocemente dai due selettori al volante, comodissimi da usare e con cui cambiare risposta del motore istantaneamente, anche più volte durante la guida.

L’ulteriore vantaggio di avere così tanta sportività su un GLA è la possibilità di trasformarlo, alla bisogna, in un’auto comoda, che assorbe bene le asperità delle nostre strade. Insomma, un’auto versatile, comoda per gli spostamenti tranquilli, sportiva quando serve, anche se non estrema.

Cosa non mi piace

Parliamo ora dei punti deboli. La capacità del bagagliaio è inferiore ai 400 litri e presenta una limitata altezza, complicata ulteriormente dalla presenza di una cappelliera rigida che rende difficile l'inserimento di oggetti ingombranti, come valigie. Tuttavia, per risolvere questa problematica, Mercedes ha suddiviso il sedile posteriore in tre parti (40 - 20 - 40), offrendo la flessibilità necessaria nel caso si abbia bisogno di più spazio.

Lo schermo centrale non è facilmente accessibile e richiede un certo sforzo fisico per raggiungerlo comodamente dal sedile. In questa versione del GLA, è fondamentale familiarizzare con i comandi al volante, poiché manca il touchpad centrale per interagire con lo schermo principale, rendendo questa funzione ancora più cruciale rispetto ad altri modelli.

I consumi si attestano mediamente sui 12 chilometri al litro in condizioni extraurbane, e scendono facilmente sotto i 10 quando deciderete di sfruttare le capacità della motorizzazione. Con un pieno si coprono poco più di 400 o 450 km, a seconda della sensibilità del pedale dell'acceleratore.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chiunque veda in GLA l’auto perfetta per le proprie esigenze, quindi un SUV con una posizione di guida comoda, non troppo grande, con un buon rapporto tra volumi, comodità e dimensione del bagagliaio, ma che vuole anche divertirsi. La motorizzazione e allestimento AMG 35 vale ogni euro, se cercate il modo corretto di abbinare esigenze di spazio o famigliari al piacere di guida.

Le competitor dirette? Sicuramente BMW X1 135i nello scenario delle endotermiche pure, altrimenti Opel Grandland GSE se si cerca una plug-in da 300 cavalli oppure Audi RS Q3 anche se qui il prezzo (e la potenza) sale vertiginosamente. Mercedes-AMG GLA 35 S 4Matic parte da circa 56mila euro, ma come qualsiasi soluzione AMG non è difficile salire velocemente di prezzo installando qualche accessorio.