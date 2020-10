Mercedes-AMG One, un mostro da 1200cv con un motore da F1

AMG One è un progetto che Mercedes sta portando avanti dal lontano 2017, un progetto ambizioso che porterà sul mercato un’auto con una potenza davvero pazzesca, ma che ha subito molti ritardi a causa di difficoltà tecniche.

Ma cosa ci possiamo aspettare da AMG One? Ad oggi, sappiamo che il nuovo gioiellino di Mercedes-AMG sarà dotato di un motore V6 turbo da 1.6 litri di derivazione Formula 1, supportato da ben 4 motori elettrici. Inizialmente la casa produttrice aveva stimato in 1000 cv la potenza del motore, ma secondo le ultime indiscrezioni questo setup potrebbe sprigionare quasi 1200 cv.

E’ facile immaginare la moltitudine di problemi incontrata dagli ingegneri di Mercedes-AMG nella realizzazione di quest’auto; l’integrazione di un motore di Formula 1 in un’auto prodotta per il mercato civile non dev’essere stata per niente facile, ma i problemi di cold-start di cui si era parlato settimane fa sembrano finalmente risolti. Secondo fonti vicine al progetto, Mercedes sta lavorando duramente per raffinare l’alimentazione ibrida proprio per permetterle di sprigionare i 1200cv di cui vi parlavamo poc’anzi.

La produzione in serie è ancora in stand-by, dato che ci sono altre problematiche da risolvere prima di poter iniziare a produrre per il mercato: stiamo parlando di rumore, vibrazioni e generale aggressività dell’auto, e dato il motore che monta possiamo immaginare che si tratti proprio di una bella sfida.

Nel mese di agosto, Mercedes ha confermato l’intenzione di iniziare molto presto i test della AMG One al Nurburgring, ma ad oggi non abbiamo informazioni relative a test condotti in quella sede. Siamo davvero curiosi di scoprire se AMG One sarà in grado di far segnare un nuovo record della pista nella classifica delle auto ‘road legal’: ad oggi il record è della Lamborghini Aventador SVJ (6:44.97), ma la nuova Mercedes sembra avere tutte le carte in regola per far segnare un nuovo giro veloce.

