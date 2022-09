Ci siamo. Mercedes sta per presentare ufficialmente la nuova Mercedes C 63 AMG. La nuova berlina sportiva sarà svelata, infatti, nel corso della giornata di domani, 21 settembre. La conferma è arrivata dalla casa tedesca che ha rilasciato anche un primo teaser del progetto, oramai pronto a fare la sua prima apparizione in pubblico dopo la presentazione del prototipo avvenuta lo scorso giugno in occasione del Goodwood Festival of Speed.

Alla base del progetto della nuova Mercedes C 63 AMG c’è un powertrain ibrido plug-in. La casa tedesca, infatti, ha scelto di affidarsi al quattro cilindri 2.0 M139 utilizzato dalla compatta A45 AMG S. Il motore è stato abbinato ad un’unità elettrica e ad una batteria da 6,1 kWh, in grado di garantire (brevi) spostamenti in modalità a zero emissioni. Complessivamente, il sistema ibrido dovrebbe erogare una potenza di 670 CV, con un enorme passo in avanti rispetto al modello precedente, fermo a 510 CV. Ricordiamo, in ogni caso, che Mercedes non ha intenzione di abbandonare i V8 e altri motori “importanti” anche se per questo progetto ha optato per una soluzione più compatta.

Mercedes C 63 AMG

Il sistema ibrido della nuova Mercedes C 63 AMG sarà focalizzato sul miglioramento delle prestazioni. Per il momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali ma lo scatto 0-100 km/h dovrebbe essere completato in circa 3 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia a zero emissioni, invece, la berlina sportiva, per via della capacità ridotta della batteria, dovrebbe fermarsi a poche decine di chilometri in un contesto di utilizzo urbano.

La gamma della Mercedes C 63 AMG si allargherà, nel corso del 2023, con il lancio della versione station wagon, attesa da tanti appassionati. Non ci saranno, invece, varianti Coupé e Cabrio del modello che saranno rimpiazzate dalla nuova CLE, nuovo modello che assorbirà le versioni due porte della Classe C e della Classe E. Nel corso delle prossime ore arriveranno i dettagli ufficiali sul nuovo modello di casa Mercedes-AMG.