MG HS 2024 è tutta nuova e anche più potente, restano i motori a benzina

La seconda generazione della MG HS, il SUV più grande offerto dal marchio di origini inglesi e ora sotto la gestione del colosso cinese Saic, ha fatto il suo debutto in Inghilterra durante il Festival of Speed di Goodwood. Quest'ultimo modello sfoggia una lunghezza maggiore, raggiungendo i 467 cm, e una larghezza di 189 cm. Pur essendo più imponente in lunghezza e larghezza, è stato abbassato di 3 cm, portandolo a 166 cm di altezza, mentre il passo ha guadagnato 4,5 cm, stabilendosi a 276,5 cm. Queste modifiche contribuiscono a un'immagine più atletica e un’amplificazione dello spazio interno.

Il design esterno della MG HS è stato completamente rivisitato, adottando un’estetica più sofisticata. Il frontale ora integra il nuovo linguaggio stilistico del marchio, iniziato con la nuova MG 3, che include luci sottili collegate da un pannello nero centrale e una grande griglia. I fanali a led posteriori, disegnando una X e collegati da una striscia luminosa attraverso il portellone, rendono il veicolo facilmente riconoscibile di notte.

All'interno, la nuova MG HS mira a migliorare funzionalità, spazio e comfort. Offre due schermi ad alta definizione da 12,3 pollici: il display centrale gestisce il sistema multimediale con servizi connessi e compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay mentre, dietro al volante, troviamo un cruscotto virtuale personalizzabile. La capacità del bagagliaio è cresciuta fino a 507 litri, 44 litri in più rispetto al modello precedente.

Le opzioni di motorizzazione includono una versione a benzina e una ibrida plug-in. Il motore a benzina è un 4 cilindri turbo da 1,5 litri che ora eroga 169 CV (+7 CV) e 275 Nm di coppia (+25 Nm), disponibile con un cambio manuale a 6 rapporti o un'opzione a doppia frizione a 7 marce. La versione plug-in hybrid vede un incremento di potenza dell'unità elettrica da 121 a 207 CV, che, abbinata al motore a benzina da 142 CV, porta la potenza complessiva oltre i 300 CV. Anche la capacità della batteria è aumentata, raggiungendo i 24,7 kWh, estendendo l'autonomia elettrica fino a 120 km.

Nonostante le specifiche miglioriate, il prezzo potrebbe rimanere competitivo. Nel Regno Unito, il modello parte da 24.995 sterline (circa 29.650 euro), mentre la versione plug-in inizia da 31.495 sterline (circa 37.360 euro). Nessuna informazione ancora per i listini italiani.