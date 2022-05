Ci siamo, dopo mesi di rumor e anticipazioni sappiamo quando arriverà sul mercato la compatta microcar elettrica conosciuta con il nome di Microlino. La società svizzera Micro Mobility System ha annunciato che la presenterà il prossimo 24 maggio nella sua veste definitiva in occasione di un evento online ospitato sul canale YouTube ufficiale dell’azienda.

Al momento del lancio, Microlino sarà disponibile nella sola variante Pioneer Series, un’edizione limitata da 999 esemplari con targhetta numerata posta nell’abitacolo. Microlino, come Citroen Ami, è un quadriciclo leggero e che può essere quindi guidato già a 16 anni. La versione Pioneer Series si caratterizza anche per una dotazione di serie più ricca rispetto alla versione base che arriverà in futuro; qui infatti troviamo tetto apribile, interni in pelle vegana e altoparlante bluetooth portatile.

“Sotto al cofano” atteso un propulsore elettrico da 17 cavalli abbinato ad una batteria da 10,5 kWh, capace di garantire un’autonomia di circa 180 km e una velocità massima di 90 km/h. Microlino misura appena 2,52 metri, segue le forme della famosa BMW Isetta ma adotta un sistema di quattroruote. Oltre alla versione Pioneer Series, riservata a chi ha effettuato il preordine (la società parla di 16mila prenotazioni ricevute, un numero elevatissimo), Microlino sarà disponibile con diversi tagli di batteria e la più prestigiosa sarà in grado di offrire fino a 230 km di autonomia. Nessuna differenza a livello di potenza, ferma sempre a 17 Cv e 89 Nm di coppia.

Batteria : 10,5 kWh

: 10,5 kWh Autonomia : 91, 177, 230 km

: 91, 177, 230 km Potenza Max : 17 cavalli

: 17 cavalli Coppia max : 89 Nm

: 89 Nm Velocità max: 90 km/h

Prezzo? Per il momento è fissato per 12.500 euro e si prevede una realizzazione di 3.000 esemplari entro la fine dell’anno. L’obiettivo della società è di raggiungere 25mila vetture prodotte ogni 12 mesi. Attesi numerosi allestimenti e tinte.