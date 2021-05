Alfa Romeo | I migliori libri da leggere

Tra le più svariate tematiche dedicate all’automotive, non possono di cerco mancare libri dedicati ai grandi marchi che hanno reso la storia delle automobili italiane di spiccata importanza. Il mercato offre infatti differenti varietà di volumi, da quelli di tecnica motoristica, manuali di riparazione e manutenzione, volumi su fuoristrada, automobilismo sportivo e piloti, a vaste documentazioni su modelli icone dei brand o storie di designer. Tra questi non potranno mancare manuali interamente dedicati al passato di Alfa Romeo e alla storia delle sue iconiche vetture.

Per la creazione di questa guida abbiamo selezionati alcuni volumi inevitabilmente da collezionare e che gli appassionati del marchio potranno acquistare diventando lettori dei testi e, allo stesso tempo, visitatori di grandi riproduzioni delle immagini d’epoca. Delle vere e proprie biografie su una casa automobilistica fondata nel lontano 24 giugno 1910 a Milano che fin dagli albori si è contraddistinta per la creazione di vetture dal carattere spiccatamente sportivo. Da sempre nota per la realizzazione di vetture e concept car che hanno segnato la storia del design dell’industria automobilistica italiana. Storie racchiuse in dei volumi composti da semplici pagine che raccontano sia storie note ma a volte anche sconosciute.

I migliori libri dedicati ad Alfa Romeo

Alfa Romeo. Dal 1910 ad oggi. Nuova edizione

Alfa Romeo. Dal 1910 ad oggi è un libro che ripercorre i centodieci anni trascorsi da quel lontano 24 giugno 1910 quando, alla periferia di Milano, nasceva l’Alfa Romeo, un marchio sin sa subito in grado di distinguersi nel panorama automobilistico dell’epoca. Un nome inevitabilmente importante che nel corso degli anni è divenuto non solo sinonimo di automobili ma anche una denominazione che ha avuto grande importanza e presenza sul piano industriale e sportivo. Un lasso di tempo lunghissimo in cui la Casa automobilistica italiana ha realizzato veicoli entrati nella storia, come la 1900, la Giulietta, la Giulia o l’Alfetta ma, contemporaneamente, ha saputo scrivere indimenticabili pagine di sport entrando a far parte di note competizioni sportive, dalla Mille Miglia a Le Mans, dal Tourist Trophy al Mondiale Marche. Il primo volume che abbiamo scelto per voi, apparso per la prima volta nel 2010 con il titolo “Alfa Romeo 1910-2010”, quando l’Alfa Romeo celebrò i suoi primi cento anni di vita, fu firmato da Maurizio Tabucchi. Il volume è stato in seguito aggiornato con l’inclusione di tutti gli ultimi modelli prodotti dal 2017 ad oggi, come la Stelvio o la Giulia Quadrifoglio Verde.

Alfa Romeo. Questioni di stile. 110 anni di design della Casa del Biscione

Tra i migliori libri dedicati al Alfa non potevamo non includere questo volume della collana Passione Quattroruote. Il titolo, Questioni di stile, nasce dalla volontà di celebrare i 110 anni della Casa del Biscione con una pubblicazione dedicata al tema del design che si estende in 160 pagine attraverso i protagonisti di ieri e di oggi. Rivivere il passato dell’Alfa Romeo attraverso l’evoluzione di stilemi iconici può portare alla costruzione di un vero e proprio viaggio nel tempo. A far da guida, i protagonisti dello stile o gli eredi della tradizione delle grandi carrozzerie italiane: il maestro Giorgetto Giugiaro e l’architetto Walter de Silva. Presenti anche le testimonianze esclusive di Andrea Zagato, Ercole Spada, Gioacchino Acampora, Giovanni Bianchi Anderloni, Paolo Pininfarina, Mike Robinson, Benedetto Camerana che popolano la seconda parte del volume.

Alfa Romeo 75 e derivate Milano, SZ, RZ: Edizione Aggiornata

Siete possessori di un’Alfa Romeo o semplicemente degli appassionati? Questa guida contiene tutte le informazioni necessarie per conoscere i modelli della famiglia Alfa Romeo 75/Milano e permettervi di scoprire nella sua totalità tutte le curiosità di cui probabilmente non siete a conoscenza. Ben 590 pagine e 5 sezioni, suddivise in 24 capitoli contenenti 128 schede tecniche e ben 580 immagini, che vi permetteranno di scoprire dettagli nascosti sulla berlina Alfa Romeo e spiegarvi la mole di informazioni discordanti sulle Alfa Romeo 75, Alfa Romeo Milano ed Alfa Romeo SZ ed RZ grazie all’integrazione di documenti ufficiali. Non mancano nel testo diversi approfondimenti e curiosità inedite sulla storia dell’Alfa Romeo che vi condurranno verso la conoscenza e la comprensione del particolare momento storico attraversato dalla Casa automobilistica in quegli anni. 5 sezioni inedite dedicate a L’auto e la storia, in cui viene raccolta la genesi e la vita dell’Alfa Romeo 75, dell’Alfa Romeo Milano, delle Alfa Romeo SZ ed RZ; Identificazione, in cui si descrive ogni versione, ogni serie speciale ed ogni anno di produzione; Uso e manutenzione dove si analizzano i modelli in ogni loro parte, meccanica, di carrozzeria e di allestimento; Restauro e valutazione fondamentale per raccogliere le informazioni utili al ripristino dei vari allestimenti, organizzate in maniera esclusiva e sistematica e, infine, Schede tecniche in cui si sintetizzano infine i dati trattati nel libro nella sua totalità.

Alfa Romeo Duetto e Spider

Sono davvero poche le vetture che nella storia dell’automobile si sono rivelate altrettanto longeve con l’Alfa Romeo 1600 Spider, meglio conosciuta come la “Duetto”, apparsa al Salone di Ginevra del 1966. Firmata dall’immancabile Pininfarina, riuscì a diventare subito un’icona sia per il fascino delle sue linee che per l’affidabilità meccanica. Giunti a metà degli anni Settanta toccò successivamente alla Spider portare gli appassionati delle due posti Alfa Romeo fino agli anni Novanta. Vetture che hanno fatto la storia del brand non potevano non vedersi dedicare un volume che ne racchiude l’intera bellezza. Un libro unico e sicuramente da collezionare.

Museo storico Alfa Romeo. Il catalogo

Per la creazione di questa guida non potevamo certamente escludere il volume Museo Storico Alfa Romeo. Il catalogo. Vi piacerebbe ripercorrere la storia del marchio? Il catalogo ufficiale della nuova struttura museale dello storico museo della Casa di Arese è sicuramente l’occasione per ripercorrere sia la storia del marchio ma anche per condurre il lettore attraverso i percorsi espositivi lungo i quali le vetture sono organizzate e suddivise per temi. Dalla P2 alle 33 in tutte le loro declinazioni, sino alle monoposto che gareggiarono in F1 sono raccolte nella sezione Velocità, introdotta dal pilota Alfa Romeo, Nino Vaccarella, mentre nella sezione Timeline il giornalista americano Nick Czap introduce le 1750, 8C 2900, 6C 2500, 1900, Giulietta, Alfetta e quelle della più recente produzione con le tappe più importanti della storia industriale del Biscione. La sezione denominata Bellezza vede come protagoniste indiscusse vetture come la 33 Stradale, la Carabo o la Nuvola, pietre miliari fondanti nell’evoluzione stilistica dell’automobile; mentre un apposito capitolo racchiude tutti gli altri modelli. Se volete dunque ripercorre l’evoluzione stilistica dell’automobile, Il catalogo sarà indispensabile per entrare in un vero e proprio tempio di storia, tecnica e cultura.

Alfa Romeo. Automobili per passione da 110 anni. Ediz. a colori

Un manuale che ripercorre la storia delle automobilisti Alfa Romeo nel corso di lunghi anni di tradizione e made in Italy. Alfa Romeo. Automobili per passione da 110 anni. Ediz. a colori è un volume ispirato dalla passione e dall’ammirazione nei confronti dell’Alfa, ne esamina la storia partendo dall’antefatto, rappresentato dal montaggio delle francesi Darracq nella fabbrica del Portello a Milano. La stessa che, tre anni dopo, sarebbe diventata A.L.F.A. Nel libro si raccontano i successi e i trionfi, raggiunti nonostante le varie crisi economiche e i quattro cambiamenti di gestione, ma anche momenti negativi. Ben 319 pagine con cui potrete ripercorrere i maggiori successi del brand.

Autodelta. L’Alfa Romeo e le corse 1963-1983

Per ben venti anni l’Autodelta è stato il reparto corse, più o meno ufficiale, dell’Alfa Romeo. Altodelta. L’Alfa Romeo e le corse 1963-1983 è un libro pubblicato una prima volta nel 2012 e oggi rivisto nella grafica ed arricchito con immagini del tutto inedite, provenienti dall’archivio Franco Villani. Il volume ripercorre la storia dell’Autodelta, una vicenda fatta di grandi vittorie, di due titoli iridati conquistati nel Mondiale Marche, nel 1971 e nel 1977, ma anche di sconfitte e di occasioni perdute. Non mancano i riferimenti ai grandi piloti che hanno gareggiato al volante di indimenticabili vetture come le Giulia TZ, le Giulia GTA, le 33 nelle diverse declinazioni o le Alfetta GT da rally e monoposto di Formula 1.

Nel nostro Paese la passione per il mondo dei motori è sempre forte: non vi resta che scoprire quelli che abbiamo selezionato come i migliori libri dedicati ad Alfa Romeo. Un connubio di ingegneria, design ed emozioni legato alle automobili che fa rivivere i tratti simbolici inevitabilmente più rilevanti della loro storia. Non a caso, in Italia sono stati progettati e realizzati innumerevoli modelli che hanno scritto importanti pagine dell’automotive. La scelta del migliore da leggere non è affatto semplice, sia per i lettori appassionati sia per chi desidera approcciarsi per la prima volta alla lettura di un libro interamente dedicato ad una Casa automobilistica. Per la realizzazione di questa piccola classifica, oltre che affidarci alle proposte del colosso Amazon, abbiamo selezionato quelli che a nostro parere sono i migliori volumi dedicati alle auto Alfa Romeo, con la sua storia, i personaggi e i modelli che hanno lasciato il segno.