Milano AutoClassica: ufficializzate le date per l’edizione 2021

Finalmente, sembrano essere state ufficializzate le date destinate al Salone dell’Auto Classica e Sportiva che si terrà quest’anno. Dunque, nel corso delle giornate dell’1,2 e 3 ottobre 2021 si svolgerà la nuova edizione di Milano AutoClassica, nonché un evento interamente dedicato al mondo delle auto. L’importante manifestazione è stata dunque di poco anticipata rispetto alla data consueta poiché si terrà ad inizio autunno e – a causa del COVID-19 – si dovranno, in ogni caso, mettere in atto le norme per garantire il rispetto e la sicurezza di tutti i partecipanti, tra cui appassionati e esperti del settore.

Secondo il programma, l’ingresso all’evento sarà aperto al pubblico nei giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre del 2021 a partire dalle ore 09:30 sino alle 19:00 nei pressi della Rho-Fiera Milano. Come in molti sapranno si tratta di una delle strutture maggiormente attrezzate d’Europa per ospitare questi grandi eventi e – soprattutto – una struttura che dispone di uno spazio tale da poter garantire il giusto distanziamento tra i partecipanti, Ricordiamo inoltre che – per chi volesse partecipare al Salone dell’Auto Classica e Sportiva – tra non molto dovrebbe avere inizio la vendita dei biglietti online, che avverrà sul sito ufficiale dell’evento. Per quanto riguarda invece il costo per l’ingresso, potrà variare dai 14 euro sino ai 50 euro se si opta per alcuni pacchetti, tra cui quello famiglia (2 adulti + 2 ragazzi da 13 a 17). Invece, per i bambini da 0 a 12 anni l’ingresso all’evento è gratuito.

Come accade solitamente, nel corso della Milano AutoClassica 2021, i partecipanti avranno la possibilità di ammirare auto di ogni epoca. I padiglioni all’interno dei quali verranno esposte le auto, ospiteranno infatti auto classiche che hanno segnato la storia dell’automobilismo sino alle più rare Youngtimer. Ovviamente, non mancheranno i veicoli con tecnologie più innovative e rivolti verso il futuro. Inoltre, è stato confermato il ritorno dell’asta – che si terrà sabato 2 ottobre 2021 – organizzata dalla nota casa Wannenes, la quale batterà una selezione di auto e motociclette storiche e da collezione.