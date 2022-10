Pininfarina ha pubblicato un breve teaser di un modello inedito sul suo canale YouTube nelle scorse ore; conosciuto con il nome di Model B, si tratta di una vettura elettrica concessa de Hon Hai Technology Group (Foxconn). A giudicare dalle prime immagini, potrebbe trattarsi di una elettrica compatta che segue il linguaggio stilistico introdotto dalla più grande berlina Model E svelata solo lo scorso anno.

Il teaser è piuttosto interessante perchè permette di fornire uno sguardo all’auto da diverse angolazioni. La Model B sembra un misto tra una supermini hatchback e un SUV, con una silhouette aerodinamica e un’altezza da terra più vicina a quella di una berlina. Il frontale è caratterizzato da fari a LED a tutta larghezza che circondano la calandra, da un piccolo sbalzo e dalla moderna presa del paraurti con motivo a nido d’ape. Di lato, la elettrica ha alcune somiglianze con la Jaguar I-Pace, con rivestimento in plastica morbida rifinito in nero lucido, montanti lunghi in tinta e ruote con un design aerodinamico.

Nella parte posteriore, i fanali rispecchiano la forma dei fari con le unità inferiori che fungono anche da schermi capaci di comunicare con gli altri utenti della strada. Nel video questo aspetto è ancora più enfatizzato e ci permette di capire la reale funzione: prevenire incidenti. Questa caratteristica, insieme ai sensori sui paraurti e agli specchietti digitali, suggeriscono che la Model B di Foxconn potrebbe essere dotata di sofisticati ADAS.

Il teaser anticipa anche alcuni dettagli dell’abitacolo che, a conti fatti, dovrebbe essere abbastanza spazioso. Al momento non abbiamo informazioni sulle specifiche, sul numero di motori elettrici o sulla capacità della batteria, pertanto non ci rimane che attendere maggiori dettagli.

Foxconn svelerà completamente la Model B all’evento Hon Hai Tech Day 2022, previsto per il 18 ottobre. Lì sapremo di più sull’EV che dovrebbe essere offerta a circa 25-30 mila dollari, una fascia di mercato al momento ancora poco popolata e dove Tesla, da tempo, pensa di inserirsi. Sulla stessa scia, anche il gruppo Volkswagen, con tutti i suoi marchi, è al lavoro per creare soluzioni del tutto simili.