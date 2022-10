Se vi piace spostarvi da un luogo all’altro in modo efficiente, ma siete ancora sprovvisti di un mezzo che ve lo consente, questo è il momento giusto per acquistarne uno. Il Prime Day di autunno, infatti, è ricco di proposte interessanti riguardanti una valanga di monopattini e biciclette elettriche, i cui prezzi vantaggiosi, ne siamo certi, faranno la vostra gioia.

Rimane ovviamente il solito consiglio, ossia quello di non indugiare troppo, poiché sconti come questi non si vedono tutti i giorni, ed è probabile che nemmeno il Black Friday possa arrivare a ciò. La selezione prodotti è davvero ampia, da consentirvi di acquistare a prezzi stracciati anche modelli delle marche più blasonate. Come se non bastasse, potreste trovare a prezzo d’occasione anche alcuni dei migliori monopattini elettrici presenti nella nostra guida dedicata, facendo così l’affare dell’anno.

Osservando le proposte, vi è proprio uno dei modelli che abbiamo sempre consigliato di acquistare, vale a dire il Ducati E-Scooter Pro-I Evo. Con lo sconto del 20%, che si traduce in un ribasso netto di 100€, acquistarlo diventa adesso quasi obbligatorio, poiché questo modello ha tutte le carte in regola per garantirvi un’ottima praticità e sicurezza anche su strade sconnesse.

Con le sue linee decise del parafango posteriore, il Ducati E-Scooter Pro-I Evo è un monopattino elettrico moderno ed elegante. La parte relativa alla sicurezza, menzionata pocanzi, proviene dalle ruote da 8.5 pollici, dal doppio freno e dalle luci a LED ad alta visibilità. Un modello quindi ottimo anche per la guida notturna. Il motore da 350W e la batteria da 280 Wh sono più che sufficienti per un giro in città, dove l’autonomia può permettervi di percorrere fino a 25 km. Lo stato di quest’ultima e altre informazioni relative alle prestazioni del mezzo si possono visualizzare dall’app dedicata, progettata da Italdesign Giugiaro, disponibile sia per Android che iOS.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata alla promozione, con l’invito ad approfittare subito delle offerte, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Vi segnaliamo, inoltre, che in calce abbiamo stilato una lista prodotti di quelle che sono, a nostro avviso, le migliori offerte di questa categoria.

Le migliori offerte sui monopattini elettrici del Prime Day

