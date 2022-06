In occasione del 112mo anniversario dalla nascita, Alfa Romeo omaggia i Club con un’area nel Museo: da venerdì 24 a domenica 26 è in programma un weekend di eventi dedicati agli alfisti di tutto il mondo. Non a caso, il 24 giugno ricorre la fondazione nel 1910, a Milano, della Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, poi diventata Alfa Romeo.

Per l’occasione, la casa automobilistica italiana tributa un omaggio ai propri Club, dedicandogli un’area all’interno del Museo. Tuttavia, gli alfisti iscritti ai Club potranno guidare la propria Alfa sul tracciato interno del Museo. L’area speciale dentro il Museo che Alfa Romeo ha deciso di realizzare è una installazione permanente che racconta la vita e la passione degli alfisti attraverso una serie di video realizzati direttamente dai Club. Non casualmente, le immagini giungono da tutti continenti, cosi da poter raccontare l’impegno costante dei diversi anni nel valorizzare sia il marchio che il Made in Italy.

All’esterno non mancherà un’area, denominata Trees4Clubs, che unisce il rispetto per l’ambiente con il continuo sforzo per ampliare le aree verdi e i boschi attorno alle grandi città: l’iniziativa prevede che ogni albero sarà contrassegnato da una targa realizzata da un Club.

Alfa Romeo dedicherà la giornata del 26 giugno alla celebrazione del 60mo anniversario dell’iconico modello Giulia. Differenti berline degli anni ’60 e ’70 si ritroveranno sul tracciato interno del Museo per partecipare ad un flashmob. A seguire, in sala Giulia ci sarà una conferenza del ciclo “Backstage”, durante la quale sfileranno le diverse versioni e varianti della vettura. Per l’occasione, non mancherà la presenza di una Giulia della Polizia di Stato, proveniente dall’Autocentro di Torino.

A rendere ulteriormente unico l’evento, l’esposizione di due esemplari di camion Alfa Romeo degli Anni ’50, un 455 e un Mille della Collezione di veicoli storici Marazzato di Stroppiana.