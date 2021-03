Nasce in Inghilterra la prima Bentley completamente elettrica

La compagnia inglese Lunaz, di cui vi abbiamo raccontato le gesta qualche mese fa, mostrandovi una conversione realizzata su un Range Rover, si occupa tra le altre cose di trasformare auto classiche in veicoli elettrici, dando nuova vita ad auto che altrimenti sarebbero destinate, nel migliore dei casi, al magazzino di un collezionista. Stavolta, come vi abbiamo anticipato nel titolo, Lunaz si è assolutamente superata, e ha deciso di aggiungere una Bentley alla lista di auto classiche convertite a una alimentazione elettrica: si tratta di una Bentley S3 Continental Flying Spur del 1961, in origine spinta dal motore V8 della serie L di Bentley/Rolls Royce da 6.2 litri di clindrata.

Il progetto prevede la sostituzione del motore termico con due motori elettrici, in grado di erogare fino a 375 cavalli e 700 Nm di coppia alle ruote posteriori: purtroppo è difficile fare un paragone con la potenza originale perché all’epoca Bentley non amava discutere dettagli di poco conto come le specifiche dei suoi motori, ma è facile immaginare come la potenza del motore originale fosse ben inferiore a quella del nuovo powertrain elettrico.

La batteria è da 80 kWh e dovrebbe essere sufficiente a percorrere quasi 500 km con una sola carica, considerato che la Rolls Royce Phantom dotata della stessa batteria si avvicina proprio alla soglia dei 500 km. Sospensioni e freni sono stati aggiornati per gestire al meglio l’aumento di potenza, e lo sterzo è stato rinnovato inserendo un servosterzo elettrico. Migliora anche il comfort all’interno dell’abitacolo, grazie all’installazione di un sistema di aria condizionata e un infotainment in stile retrò compatibile con Apple CarPlay.

Come già visto in passato su altri progetti di Lunaz, le finiture dell’auto sono personalizzate su specifiche del cliente: in questo caso la Bentley è stata proposta in una colorazione verde su due toni, ma è possibile ordinare l’auto in qualunque colorazione. Si può fare tutto, basta avere i soldi necessari: Lunaz chiede quasi 500,000 $ per realizzare quest’auto.