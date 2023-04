Polestar 4 è quasi pronta a fare il suo debutto: il SUV coupé 100% elettrico della casa di proprietà del gruppo Geely è stato realizzato sulla piattaforma modulare Sea e dovrebbe arrivare sulle strade cinesi – primo mercato di debutto – entro la fine del 2023, mentre l’arrivo in Europa e in nord America è previsto nel corso del 2024. Il listino ufficiale non è ancora stato diffuso, ma si parla di un prezzo di ingresso intorno ai 60.000 euro.

Polestar 4 misura 4,83 metri di lunghezza, ha un passo che sfiora i 3 metri ed è alta 1,54 metri: a differenza di Polestar 3, che è SUV dalla linea più classica, Polestar 4 può sfoggiare una coda più filante e dinamica che risponde bene agli attuali gusti del mercato, dove i SUV coupé stanno spopolando. Anche frontalmente si possono notare differenze rispetto alla “3”, specialmente per quanto riguarda i nuovi gruppi ottici Dual Blade. Di serie troviamo cerchi in lega da 20 pollici, con opzione per quelli da 21″; qualora si scegliesse il Performance Pack si acquisterà un assetto Polestar Engineered, nuovi cerchi da 22 pollici e l’impianto frenante Brembo con pinze in colorazione Swedish Gold.

Una delle maggiori particolarità di quest’auto è senza dubbio l’assenza del lunotto posteriore, un dettaglio che rende l’interno dell’abitacolo di Polestar 4 unico nel suo genere; anche il tetto merita una citazione, dotato di funzione fotocromatica così da poter regolare al meglio la quantità di luce che entra nell’auto. I rivestimenti interni sono stati pensati nel segno della sostenibilità: tessuto a maglia realizzato al 100% in plastica PET riciclata, vinile bio MicroTech, Nappa certificata e persino l’Econyl, il nylon riciclato dalle reti da pesca che abbiamo già visto usare per i tappetini di altre auto elettriche.

Gli interni sono realizzati con un design minimale, simile a quanto già visto sugli altri modelli della compagnia: al centro della plancia abbiamo un display orizzontale da 15.4 pollici compatibile con Android Automotive OS, mentre il guidatore può disporre di un display digitale da 10.2″ e di un head-up display da 14.7″.

Nella versione Dual Motor Long Range, la nuova Polestar 4 mette a disposizione 544 cavalli e 686 Nm di coppia, con una velocità massima di 200 km/h, uno scatto da 0 a 100 coperto in appena 3,8 secondi e una imponente batteria da 102 kWh che secondo le stime dovrebbe consentire circa 560 km di autonomia. Se si opta invece per la versione Single Motor Long Range la potenza scende a 272 cavalli, con 343 Nm di coppia e una velocità massima di 180 km/h; l’autonomia aumenta leggermente e sfiora i 600 km con una sola carica.

A proposito di carica, Polestar 4 è in grado di ricaricarsi fino a 200 kW di potenza il che consente di riportare la batteria all’80% in 32 minuti; per le ricariche meno frettolose c’è un caricatore di bordo da 22 kW che impiega 5 ore e mezza a caricare completamente l’auto.