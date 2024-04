Polestar 4 è la nuova elettrica senza lunotto, un design così non lo avete mai visto

La nuova Polestar 4 rivoluziona il concetto di auto ibrida tra SUV e coupé, distinguendosi sul mercato per un approccio innovativo che vede l'eliminazione del lunotto posteriore. Questa peculiarità è compensata dall'impiego di una telecamera di alta precisione che mostra, tramite uno schermo ad alta definizione, ciò che accade dietro il veicolo, garantendo una visuale ampliata e dettagliata. Sarà davvero comodo? Difficile dirlo, bisognerà provarla.

La Polestar 4 si posiziona strategicamente in termini di dimensioni e prezzi tra la berlina Polestar 2 e la SUV Polestar 3, ereditando la piattaforma SEA dal gruppo Geely, la casa madre. Un dato di particolare rilievo riguarda la potenza: la versione Performance si avvale di un doppio motore, uno su ciascun asse, garantendo trazione integrale e una potenza massima di 400 kW (544 CV) e una coppia di 686 Nm. Le prestazioni vedono uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, con una velocità massima limitata a 200 km/h. La versione Single Motor, invece, dotata di un unico motore sull'asse posteriore, eroga 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia, con prestazioni leggermente più moderate.

Dal punto di vista dell'autonomia, entrambi i modelli offrono una batteria da 100 kWh. La versione Single Motor può percorrere fino a 610 km con una singola ricarica, mentre la più potente Dual Motor raggiunge i 580 km. Quest'ultima è dotata di un sistema che disattiva automaticamente il motore anteriore quando non necessario, ottimizzando l'efficienza complessiva. Entrambe le versioni sono equipaggiate con una pompa di calore e supportano la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, con la possibilità di raggiungere i 22 kW su richiesta, e in corrente continua fino a 200 kW.

Uno dei punti di forza della Polestar 4 è l'introduzione del sistema Mobileye Chauffeur, che promette di rendere il veicolo il primo ad offrire una guida assistita di livello 3 grazie agli aggiornamenti software over-the-air. A dispetto della Polestar 3, che non condividerà lo stesso sistema a causa di differenze di piattaforma, ciò permetterà una guida parzialmente autonoma in determinate condizioni, migliorando sensibilmente l'esperienza a bordo.

Parliamo di prezzi: la Polestar 4 Long range Single Motor ha un prezzo di 66.900 euro, mentre la versione Long range Dual Motor è proposta a 73.900 euro. Varie configurazioni e pacchetti aggiuntivi, tra cui il Pilot Pack, il Plus Pack, il Pro Pack e il Performance Pack (quest'ultimo riservato alla dual motor dotata di Plus Pack), arricchiscono ulteriormente l'offerta, consentendo una personalizzazione elevata del veicolo, dai sistemi di sicurezza avanzati alle soluzioni di ricarica più rapide, passando per miglioramenti estetici e funzionali.