Gli autotrasportatori americani stanno protestando contro i limiti di peso per i mezzi pesanti. Il problema riguarda principalmente le bisarche perché devono trasportare vetture elettriche, mediamente più pesanti del loro equivalente a motore termico.

I limiti presenti ad oggi negli Stati Uniti sono stati fissati nel 1975, e per gli autoarticolati prevedono un peso massimo di poco più di 36t..

“La verità è che non saremo in grado di movimentare tanti veicoli elettrici se costretti a restare entro l’attuale limite di peso”, ha detto all’agenzia Reuters Sarah Amico, presidente esecutivo di una delle più grandi società di trasporto del Nord America. “Ciò potrebbe significare più camion sulle strade, ritardi negli ordini e aumento dei costi”.

Gli autotrasportatori stanno chiedendo al governo di innalzare il limite fino a 40t poiché, secondo loro, gli consentirebbe di compensare il peso aggiuntivo dei pacchi batterie dei veicoli trasportati, che fanno pesare mediamente tra i 400 e i 700 kg in più ogni veicolo rispetto alla controparte con motore a combustione interna.

Al contempo però le Associazioni per la sicurezza stradale sostengono che l’aumento dei limiti di peso renderebbe le strade notevolmente più pericolose. Da loro punto di vista, gli autotrasportatori stanno solo cercando di sfruttare la situazione per ottenere un vantaggio a discapito della sicurezza degli altri utenti della strada.

“Con qualsiasi cambiamento incrementale arriva un pericolo crescente e ciò si traduce in più vittime”, ha affermato Cathy Chase, presidente di Advocates for Highways and Auto Safety, una associazione che unisce consumatori, medici, forze dell’ordine e compagnie assicurative che lavorano insieme per migliorare la sicurezza stradale, fondata negli Stati uniti nel 1989.

L’associazione fa anche notare che il crescente peso delle automobili non è affatto un problema recente, infatti negli ultimi 40 anni, i pesi dei veicoli sono aumentati da 1.400 kg a 1.900 kg. Il fenomeno non riguarda solo il mercato americano. Qualche giorno fa, avevamo analizzato come anche nel mercato europeo molte vetture, nel corso degli anni, siano diventate sempre più grandi in termini di dimensioni e di conseguenza anche di peso.

Certamente la protesta degli autotrasportatori americani ha delle basi reali, e non è impossibile che tali considerazioni vengano fatte anche dalle aziende di trasporto europee.