Nissan accelera sull’elettrico con il piano Ambition 2030

Nissan è stata una delle prime aziende del settore automotive a puntare in modo deciso sull’elettrico, registrato ottimi risultati grazie alla sua Nissan Leaf. Ora che il mercato delle quattro ruote sta velocemente svoltando verso le soluzioni elettrificate, la casa nipponica ha tutta l’intenzione di accelerare con un ambizioso programma di elettrificazione. Il piano di Nissan si chiama, infatti, Ambition 2030 e prevede un maxi-investimento di oltre 15 miliardi di euro.

Nel corso dei prossimi cinque anni, Nissan prevede di introdurre almeno 20 modelli elettrici o dotati del sistema e-POWER. Nel corso del 2026, al completamento del nuovo piano industriale, il 75% delle vendite di Nissan in Europa corrisponderà ad auto elettriche o elettrificate. Gli obiettivi per il mercato europeo sono superiori rispetto a quelli fissati per il Giappone (55%), Cina (40%) e USA (40% ma entro il 2030).

Per sostenere i suoi obiettivi di crescita, Nissan ad aumentare la produzione globale di batterie portandola a 52 GWh entro il 2026 e 130 GWh entro il 2030. Da notare che entro il 2028 debutterà la prima auto elettrica con batterie a stato solido. In occasione della presentazione degli obiettivi fissati dal programma Ambition 2030, inoltre, Nissan ha svelato anche quattro concept car (Nissan Chill-Out, Nissan Max-Out, Nissan Surf-Out, and Nissan Hang-Out) che anticipano ed estremizzano le possibili evoluzioni della gamma del marchio nipponico nel corso dei prossimi anni.

Sul lungo termine, inoltre, Nissan punta ad una progressiva trasformazione che porterà l’azienda a diventare carbon neutral per tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti. Tale obiettivo verrà raggiunto, stando agli annunci di queste ore, entro il 2025.