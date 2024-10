Nissan Micra 2026: ecco come sarà l'utilitaria elettrica

La Nissan Micra rinasce in versione elettrica grazie alla collaborazione con Renault. Luca de Meo, CEO di Renault, ha proposto di utilizzare la piattaforma della R5 elettrica come base per una nuova generazione della piccola utilitaria giapponese. Il progetto rientra nel piano industriale "The Arc" di Nissan, che prevede il lancio di 30 nuovi modelli nei prossimi anni.

La decisione di elettrificare la Micra rappresenta una svolta importante per Nissan, salvando un modello storico che sembrava destinato all'uscita di scena dopo cinque generazioni. La nuova versione sarà costruita in Europa, nello stabilimento Renault di Douai in Francia, insieme alla R5 e alla Alpine A290.

Design e tecnologia

La nuova Micra elettrica manterrà lo stile tondeggiante che ha caratterizzato le generazioni precedenti, con fari a LED circolari e forme morbide. Gli interni saranno spaziosi grazie all'architettura elettrica, che consente di ottimizzare gli spazi.

La ricarica in corrente continua arriverà a 100 kW.

Il powertrain sarà basato sulla piattaforma AmpR small di Renault, con un motore elettrico anteriore da 136 CV. Saranno disponibili due tagli di batteria, da 40 e 52 kWh, per un'autonomia rispettivamente di circa 300 e 400 km.

Tecnica raffinata

Nonostante si tratti di un'utilitaria, la nuova Micra elettrica avrà un sistema sospensivo avanzato, con schema MacPherson all'anteriore e multilink al posteriore. È prevista anche una versione più economica con retrotreno a ruote interconnesse.

Le batterie utilizzeranno la chimica all'ossido di litio nichel-manganese-cobalto, garantendo prestazioni e autonomia in linea con le aspettative del segmento. La ricarica rapida in corrente continua permetterà di recuperare dal 15% all'80% della capacità in circa 30 minuti.

Tempistiche e produzione

La nuova Nissan Micra elettrica condividerà l'80% delle componenti con la Renault R5, ottimizzando costi e processi produttivi. Il lancio sul mercato è previsto per il prossimo anno, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Nissan.

Questa mossa strategica permetterà a Nissan di mantenere una presenza importante nel segmento B europeo, offrendo un'alternativa 100% elettrica alla sua storica utilitaria. La produzione in Francia sottolinea inoltre l'impegno dell'alleanza Renault-Nissan nel consolidare la propria presenza industriale in Europa.