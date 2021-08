Nissan Z, svelato il nuovo modello con foto e dettagli

Dopo il prototipo dell’anno scorso e alcune anticipazioni piuttosto generiche, Nissan ha finalmente presentato la nuova generazione della serie Z. Dagli anni ’70, rappresenta uno dei nomi simbolo della sportività nipponica, da quando la 240Z fece impazzire il paese del Sol Levante (e il resto del mondo poco dopo). La nuova versione riprende alcuni aspetti della storica antenata, e resta tradizionalmente termica, conservando gli elementi estetici già mostrati nel modello concept.

Iniziando dal motore, troviamo un V6 biturbo da 3 litri e ben 400 cavalli, in grado di generare una coppia superiore a 470 newton metri. Specifiche notevoli, considerando che il prezzo dell’auto (almeno oltreoceano) sarà attorno ai 40.000 Dollari ovvero circa 35.000 Euro. Per la gioia dei puristi, sarà disponibile, al fianco dell’automatico, il cambio manuale a 6 marce ed elementi “da pista” già nel modello base Sport. Tra questi una frizione rinforzata e l’albero di trasmissione in carbonio, mentre chi sceglie l’automatico a 9 rapporti troverà di base il lanuch control. Del resto, con quella coppia e quel motore le accelerazioni si annunciano particolarmente brucianti.

Rispetto all’ultimo modello della 370Z sono state riviste le sospensioni, migliorata la tenuta di strada e la risposta in tutte le manovre, grazie a un nuovo servosterzo elettrico. Le prime due versioni disponibili saranno Sport e Performance, in arrivo durante la primavera del 2022. Per tenere fede al nome, la versione Performance si annuncia la migliore come tenuta di strada, grazie all’aggiunta di un differenziale a slittamento limitato, sospensioni più rigide e freni maggiorati.

All’interno, la nuova Z offre tutte le ultime comodità tecnologiche e un cruscotto da tipica auto sportiva, integrato dagli immancabili display. L’elemento che si nota di più è rappresentato dai tre indicatori a lancetta che dominano la parte centrale, un richiamo alle vecchie serie Z e al tuning “da pista”.

A ricordare, ulteriormente, la tradizione e il primo storico modello degli anni ’70, al lancio sarà disponibile una terza versione in serie limitata ispirata alla concept car. Ovviamente saranno prodotti solo 240 esemplari (dal nome della prima Z) nella stessa tinta gialla del prototipo.