Novità per l'Area B, cosa cambia dal 1° ottobre

Dopo le novità di pochi giorni fa riguardanti l'Area C, anche l'Area B di Milano si appresta a introdurre nuove regole di accesso, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2024. Le modifiche riguarderanno auto, mezzi commerciali e autobus, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente l'inquinamento nel capoluogo lombardo.

L'Area B, che di fatto rappresenta un'enorme ZTL, è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, e non richiedendo il pagamento di un pedaggio, bensì si limita a sanzionare i veicoli non conformi che accedono alla zona traffico limitato. Le nuove disposizioni riguardano principalmente i limiti di chilometraggio per i veicoli dotati del sistema Move-In e l'obbligo di installazione di sistemi di sicurezza per mezzi pesanti.

Nuovi limiti di percorrenza

Dal 1° ottobre, cambieranno le percorrenze annue concesse all'interno dell'Area B per i veicoli dotati di Move-In. Ad esempio, per le auto diesel Euro 4 e 5 il limite sarà di 1.800 km annui, mentre per i veicoli commerciali leggeri e pesanti della stessa categoria il limite sarà di 2.000 km.

Ogni veicolo ha un limite massimo di chilometri percorribili in un anno.

I veicoli più inquinanti, come quelli a benzina o diesel Euro 0, avranno un limite di soli 200 km annui. Questi limiti mirano a incentivare l'uso di mezzi meno inquinanti e a ridurre le emissioni nel centro città.

Nuove misure di sicurezza per mezzi pesanti

Un'importante novità riguarda i mezzi pesanti. Camion, autobus e furgoni (categorie M3, N3) dovranno installare sistemi di segnalazione per allertare il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore e sul lato del marciapiede. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale, soprattutto per gli utenti più vulnerabili.

Per i furgoni e gli autobus di categoria N2 e M2 sprovvisti di questi sistemi, sarà possibile richiedere una deroga per l'accesso all'Area B fino al 31 dicembre 2025. Questa disposizione offre un periodo di transizione per adeguarsi alle nuove normative.

Queste modifiche si inseriscono nel più ampio piano di Milano per migliorare la qualità dell'aria e la vivibilità urbana, promuovendo una mobilità più sostenibile e sicura nel cuore della città.